Thomas Müller vom FC Bayern München nennt den besten Stürmer der Welt: Vor Erling Haaland

Thomas Müller singt Loblied auf Harry Kane

Für Müller aber sind nicht nur die Tore maßgeblich, Kane habe auch abgesehen vom Abschluss eine große Wirkung auf das Spiel seiner Mannschaft: "Ich weiß nicht, ob ein Spieler jemals einen besseren Einstand bei einem Klub hatte als Harry. Damit meine ich nicht nur die nackten Zahlen, sondern auch den Einfluss, den er bereits jetzt auf unsere Mannschaft ausübt."

Auch wenn er mal nicht träfe, "erfüllt er seinen Job", so Müller.

Kane hat in den kommenden Tagen wieder die Gelegenheit, seine Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Nach einem kurzen Trainingslager an der portugiesischen Algarve kommt am Sonntag Werder Bremen in die Allianz Arena. Drei Tage später folgt das Nachholspiel gegen Union Berlin.