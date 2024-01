FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken zum Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim: Neuer macht den Beckenbauer, Musiala zaubert

FC Bayern - TSG Hoffenheim, Noten: Raphael Guerreiro

Durfte seine Premiere im zentralen Mittelfeld der Bayern an der Seite von Joshua Kimmich feiern, nachdem er vor Weihnachten dort schon mal an der Seite von Aleksander Pavlovic hatte spielen dürfen. Agierte offensiver als Kimmich, hatte ähnlich viele Ballkontakte und eine genau so (sehr) gute Passquote, verlor aber in der Rückwärstbewegung einige Bälle. Wirkte, als ob er dem Spiel noch mehr geben wollte, was ihm aber nicht so recht gelang. Note: 3,5