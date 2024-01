Fans des FC Bayern München dichten "Jingle Bells" für Kane um: "Harry all the way"

Harry Kane wurde auf einer Fan-Veranstaltung des FC Bayern München ein Song zur Melodie von Weihnachtsklassiker "Jingle Bells" gewidmet. Zudem bekam er eine Schnupftabak-Kanone geschenkt.

In dem Lied heißt es: “Harry Kane, Harry Kane, Harry all the way. Oh what fun it is to see Harry score again."

Kane war im Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München gewechselt. In 26 Einsätzen gelangen ihm 27 Tore.

Allein in der Bundesliga steht der 30-Jährige nach 19 Spieltagen bei 23 Treffern, weshalb er gute Chancen hat, den Rekord von Robert Lewandowski zu brechen. Der Pole knackte in der Saison 2020/21 die Bestmarke von Gerd Müller (40) mit 41 Toren.

Kane, dessen Familie inzwischen nach München gezogen ist, kann mit dem FC Bayern endlich den ersten großen Titel seiner Karriere gewinnen. In der Champions League geht es im Achtelfinale gegen Lazio Rom, in der Bundesliga fehlen auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen zwei Punkte.