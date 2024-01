Für 60 Millionen Euro? FC Bayern München hat wohl Jacob Ramsey von Aston Villa im Visier

Laut des Portals hätten die Bayern und Tottenham Hotspur gegenüber dem zentralen Mittelfeldspieler ihr grundsätzliches Interesse zum Ausdruck gebracht. Auch Newcastle United habe einen Vorstoß bei Ramsey gewagt, allerdings sei ein Wechsel zu den Magpies nur realistisch, sollte der Klub zunächst hohe Transfereinnahmen erzielen.

Aston Villa muss im Sommer ebenfalls Geld einnehmen, Ramsey ist einer der wertvollsten Spieler im Kader von Teammanager Unai Emery. Die interessierten Vereine gehen gemäß des Berichts davon aus, dass umgerechnet mindestens 59 Millionen Euro nötig sind, um den Rechtsfuß loszueisen.

Ramsey wechselte 2007 in die Jugend Aston Villas. 2019 schaffte er den Sprung in die U23, ehe er Anfang 2020 mehrere Monate an die Doncaster Rovers ausgeliehen war. Seit dem Sommer jenen Jahres ist er Teil von Villas Profikader. Ramseys Vertrag läuft nach einer Verlängerung im vergangenen April noch bis 2027.

Ramsey kommt bei Aston Villa, dem Überraschungsteam der Premier League, regelmäßig zum Einsatz. In dieser Saison lief der 22-Jährige in 14 Spielen für den Klub aus Birmingham auf. Dabei erzielte Ramsey ein Tor.