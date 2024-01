"Dünnhäutig": FC Augsburg stichelt gegen den FC Bayern München

Beim FC Augsburg sieht man die Kritik des FC Bayern am Rasen in der WWK Arena entspannt. Michael Ströll, der kaufmännische Geschäftsführer des FCA, reagierte nach dem 2:3 der Fuggerstädter gegen die Bayern mit einer Spitze Richtung München.

Ströll meinte im Doppelpass von Sport1 zum Zustand des Platzes: "Der Rasen ist momentan natürlich nicht im besten Zustand. Aber ich halte es da mit Didi Hamann, der gesagt hat, dass die letzten drei Spiele wohl auch nicht viel besser waren und da haben sie auf dem Rasen in der Allianz Arena gespielt. Ich glaube, da hat man gestern gemerkt, dass die Bayern an der ein oder anderen Stelle auch vielleicht etwas dünnhäutig sind."

Die Bayern siegten am Samstag in Augsburg mit 3:2. Vor allem in der Schlussphase ging es dabei hektisch zu und Trainer Thomas Tuchel legte sich auch mit der Augsburger Bank an.

Anschließend war der Rasen ein großes Thema. Tuchel kritisierte ihn und Mittelfeldspieler Leon Goretzka sah in "Acker" die passendere Bezeichnung für das Geläuf. Er sagte: "Von uns wird immer verlangt, dass wir schön spielen sollen. Aber das geht auf diesem Rasen nicht. Extrem schlecht. Ich höre mir jetzt gerne jeden Shitstorm an."

Weil Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, verkürzte der FC Bayern als Zweiter den Rückstand auf den Tabellenführer der Bundesliga auf zwei Punkte. Augsburg belegt punktgleich mit den Gladbachern den 13. Rang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler.

Für den FCB steht als Nächstes das Heimspiel gegen Gladbach am Samstag an. Augsburg tritt an jenem Tag beim VfL Bochum an.