FC Bayern München: Verteidiger Min-Jae Kim Fußballer des Jahres in Südkorea

Bayern Münchens Abwehrspieler Min-Jae Kim ist in seinem Heimatland Südkorea zum ersten Mal zum Fußballer des Jahres gewählt worden.

Wie der südkoreanische Verband KFA mitteilte, setzte sich Kim in der Wahl vor seinen Nationalmannschaftskollegen Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) und Kang-In Lee (Paris St. Germain) durch. Son hatte die Auszeichnung zuletzt viermal in Folge erhalten.

Kim hatte im vergangenen Sommer mit der SSC Neapel die italienische Meisterschaft gewonnen und war zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden. Nach seinem Wechsel zu den Bayern wurde der 27-Jährige auch in München zum Stammspieler und stand bislang in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf.