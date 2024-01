"Hat sich leider nicht bestätigt": Thomas Müller enthüllt Fehlprognose beim FC Bayern München

"Um ehrlich zu sein, habe ich schon gedacht: Die nächsten zwei, drei Jahre sind wir nicht zu stoppen. Zumindest so, dass wir jedes Jahr ans Finale anklopfen", sagte Müller der SportBild. "Da hat es sich so angefühlt: Wer soll uns mit der Mannschaft davon abhalten? Das hat sich leider nicht bestätigt."

Tatsächlich scheiterten die Münchner in den darauffolgenden drei Jahren in der Champions League jeweils im Viertelfinale. Den Titel holten der FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City. Nach einer souveränen Gruppenphase trifft der FC Bayern im diesjährigen Achtelfinale auf Lazio Rom.

"Klar sind wir aktuell ganz gut, aber für den Titel in der Champions League müssen wir noch ein paar PS mehr abrufen", erklärte die 34-jährige Klub-Ikone. Müller rechnet mit einem ausgeglichenen Kampf um den Titel: "Ich wüsste jetzt aktuell keine Mannschaft in Europa, die komplett über den anderen schwebt wie zum Beispiel Manchester City in der letzten Saison."