FC Bayern München: Kehrt Harry Kane zurück in die Premier League? "Würde mich nicht überraschen"

James Maddison von Tottenham Hotspur glaubt, dass Bayern-Stürmer Harry Kane eines Tages in die englische Premier League zurückkehren könnte.

"Es würde mich nicht überraschen, wenn er ein Auge auf den Torrekord in der Premier League geworfen hätte", sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview mit Amazon Prime. "Ich glaube, Harry wäre auch gerne geblieben. Ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich so oder so glücklich war."

Grundsätzlich geht Maddison davon aus, dass sein Teamkollege bei der englischen Nationalmannschaft noch lange spielen wird. "Er ist nicht zu sehr auf seine Schnelligkeit angewiesen, so dass ich mir vorstellen kann, dass er noch viele Jahre spielen wird", so der Spurs-Star.

Darüber hinaus betonte Maddison, dass er es sich sehr gewünscht hätte, zusammen mit Kane bei Tottenham auf Torejagd zu gehen: "Ich freue mich wirklich für ihn, dass er zu einem Spitzenverein gegangen ist. Wollte ich, dass er bleibt? Natürlich wollte ich das."

Während der Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer-Transferfenster von PL-Absteiger Leicester City zu den Spurs wechselte, verließ Kane nach fast 20 Jahren seinen Jugendverein und schloss sich dem FC Bayern München an.

Bei seinem neuen Verein hat sich Kane bestens eingelebt. Für den deutschen Rekordmeister trug er in 18 Pflichtspielen bereits 22 Tore und sieben Assists bei.