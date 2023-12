FC Bayern München: Wo läuft VfL Wolfsburg vs. FCB im Free-TV und Livestream?

Das letzte Bundesligaspiel vor der Winterpause bestreitet der FC Bayern München am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, gegen den VfL Wolfsburg. Die Partie des 16. Spieltags der Bundesliga wird um 20.30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

In der Bundesliga hat der FC Bayern München am vergangenen Spieltag in die Erfolgsspur zurückgefunden. Mit 3:0 bezwang das Team von Thomas Tuchel den VfB Stuttgart. Der Rekordmeister zeigte damit eine deutliche Reaktion auf die 1:5-Klatsche am 14. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Die Bayern hielten damit weiter Anschluss an den Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Auch der VfL Wolfsburg konnte am vergangenen Ligaspieltag einen Dreier einfahren. In einer zähen Partie bezwangen die Wölfe auswärts den SV Darmstadt 98 mit 1:0. Der VfL liegt damit aktuell mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Wie läuft es für die Mannschaft von Niko Kovac am Abend gegen das Spitzenteam aus München?