Deutschland oder Serbien? Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München hat wohl klare Tendenz

Der deutsche U20-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München wird offenbar auch vom serbischen Verband umworben. Laut Sky hätte es bereits eine Kontaktaufnahme gegeben, dem Bericht zufolge strebe der 19-jährige Mittelfeldspieler aber eine Zukunft beim DFB an. Im November debütierte er für Hannes Wolfs U20-Nationalmannschaft.

Pavlovic kam als Sohn serbischer Eltern in München zur Welt und spielt bereits seit dem Alter von sieben Jahren für den FC Bayern. In dieser Saison rückte er zur Profimannschaft auf und machte vor allem beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag positiv auf sich aufmerksam. Insgesamt kam er bisher auf fünf Pflichtspieleinsätze.

Zwei Bundesligisten sollen laut Sky ihr Interesse an einer Winter-Verpflichtung Pavlovics hinterlegt haben. Der FC Bayern will ihn demnach aber nicht abgeben und auch der Spieler selbst strebe dem Vernehmen nach keinen Wechsel an. Sein Vertrag läuft bis 2027.