"Titanic-Signal": Uli Hoeneß äußert sich über mögliches DFB-Comeback von Toni Kroos

© getty

FC Bayern: Uli Hoeneß über Christoph Freund und seine Zukunfts-Pläne

Abgesehen von Hoeneß wohnte der ServusTV-Sendung "Sport und Talk im Hangar 7" auch Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern bei - genau wie bei einer früheren Ausgabe im Februar 2022, als Freund noch für RB Salzburg arbeitete. Durch dieses Zusammentreffen wurde ServusTV laut Hoeneß zum "Geburtshelfer" der Verpflichtung eineinhalb Jahre später. Freund sei Hoeneß direkt "sehr sympathisch" gewesen: "Er war bei uns dann schon länger auf der Liste - und man kann jetzt schon sagen, dass es ein Glücksgriff war."

Der 71-Jährige selbst wolle sich unterdessen bald aus dem Tagesgeschäft zurückziehen: "Sobald wir das Gefühl haben, dass der FC Bayern wieder in ganz ruhiges Fahrwasser gekommen ist - ich denke, dass es im ersten Halbjahr nächstes Jahr so weit sein wird - dann werden wir, Karl-Heinz und ich, uns wieder in den Hintergrund stellen und im Aufsichtsrat aufpassen, dass es gut läuft." Nach der Doppel-Freistellung von CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Mai kehrte Hoeneß und Rummenigge ins Tagesgeschäft zurück.