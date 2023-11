FC Bayern: Diese Stars profitieren am meisten von Harry Kane

Der FC Bayern München hat mit Harry Kane einen Volltreffer gelandet. Auf dem Platz glänzt der Engländer nicht nur mit Toren und Assists. Er macht zahlreiche Spieler besser. Wer beim FCB am meisten von seiner Ankunft profitiert und warum.

Drei Tore und eine Vorlage gegen Darmstadt 98, drei Tore beim BVB - Harry Kane verzaubert die Fans des FC Bayern München. Und nicht nur die. "Ich habe Großes erwartet, aber nicht so viel, wie er bisher abgeliefert hat", sagte Jamal Musiala am Wochenende in der Mixed Zone des Dortmunder Stadions. Nach 14 Pflichtspielen zählt der Engländer bereits 17 Tore und sieben Assists auf seinem Konto. Nur in den Partien in Gladbach und Kopenhagen blieb er ohne Torbeteiligung, zählt man den 26-minütigen Supercup-Auftritt gegen RB Leipzig nicht dazu. Doch Kane ist mehr als seine herausragende Quote. In Dortmund zeigte er abermals, dass er als Spielmacher taugt. Für die Offensive des Rekordmeisters ein Segen. SPOX zeigt, wer am meisten profitiert.

© getty Jamal Musiala: So profitiert er beim FC Bayern von Harry Kane Statistik 2023/24: 13 Pflichtspiele, 4 Tore, 3 Assists "Ich suche immer nach ihm. Mit Harry in der Spitze fühle ich mich sehr wohl", erklärte Musiala weiter: "Er spielt tolle Pässe, ich kann einfach in den freien Raum laufen und er wird mich finden." Das Zusammenspiel zwischen dem 20-Jährigen und Kane hat etwas Anlaufzeit gebraucht. Doch vor allem in Dortmund sah das erneut sehr gut aus. Musiala profitiert davon, dass sich die zentralen Verteidiger nicht mehr hauptsächlich auf ihn konzentrieren. Das gibt ihm Räume, die er nach der herausragenden Hinrunde im Jahr 2022 nicht mehr hatte. Zwar hat der offensive Mittelfeldspieler aktuell in der Bundesliga nur 1,76 Abschlüsse pro 90 Minuten, also rund einen weniger als in der vergangenen Saison, doch sein Expected-Goals-Wert ist laut dem Datenanbieter "Opta" mit 0,33 pro 90 Minuten exakt genauso hoch. Das bedeutet, dass seine Chancenqualität zugenommen hat. In Dortmund lief er einmal allein auf das Tor zu - nach Vorlage von Kane. Auch sein Abseitstor wurde vom Engländer aufgelegt. Lässt sich einer fallen und zieht damit einen Gegenspieler aus der gegnerischen Abwehrkette, kann der andere in die Tiefe starten. Musiala und Kane - das passt einfach.

© getty Leroy Sané: So profitiert er beim FC Bayern von Harry Kane Statistik 2023/24: 16 Pflichtspiele, 9 Tore, 5 Assists 14 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen - auch Leroy Sané zählt bisher zu den Gewinnern der Saison. Der Angreifer ist vielleicht in der Form seines Lebens. Das hat vielerlei Gründe, doch die Art und Weise, wie er sich von Beginn an mit Kane auf dem Platz verstanden hat, spricht dafür, dass der Neuzugang einen großen Einfluss hat. Beide suchen sich immer wieder. Sané profitiert maßgeblich von den Wandspielerqualitäten des 30-Jährigen. Einige seiner Abschlüsse entstehen nach einfachen Doppelpässen mit Kane. Als der Mittelstürmer beim 1. FC Saarbrücken nicht auf dem Platz stand, machte Sané sein bisher schwächstes Saisonspiel. Vielleicht war er einfach überspielt. Vielleicht hat er aber auch die Kombinationen mit Kane vermisst.

© getty Kingsley Coman und Alphonso Davies: So profitieren sie beim FC Bayern von Harry Kane Coman Statistik 2023/24: 15 Pflichtspiele, 4 Tore, 3 Assists Davies Statistik 2023/24: 16 Pflichtspiele, 3 Assists Kingsley Coman und Alphonso Davies sind im System von Thomas Tuchel die beiden Spieler, die für Breite sorgen. Sie halten die Außenbahnen, während Sané häufig ins Zentrum zieht. Die meisten Abwehrreihen sind derart fokussiert auf die bayerischen Angreifer im Zentrum, dass auf den Flügeln zwangsweise Raum entsteht. Davies kann daraus bisher wenig Kapital schlagen. Das liegt aber nicht an Kane, sondern ausschließlich an ihm selbst. Auf der Taktiktafel könnte er zu den größten Profiteuren zählen. Coman zeigt das auf der anderen Seite. In den letzten Partien kam er immer besser in Form. Auf dem rechten Flügel kann er neben Dribblings auch mit seinen starken Flanken brillieren. Mit Kane gibt es dafür wieder einen vielversprechenden Abnehmer. Auch wenn sein Zusammenspiel mit dem ehemaligen Spurs-Kapitän weniger auffällig ist, so hat der Franzose im Schatten der formstarken Kollegen deutlich mehr Freiheiten als in der vergangenen Saison.

© getty Thomas Müller: So profitiert er beim FC Bayern von Harry Kane Statistik 2023/24: 12 Pflichtspiele, 2 Tore, 5 Assists Thomas Müller sitzt nur auf der Bank, doch mit dieser Rolle hat er sich abgefunden. Wohl auch deshalb, weil es unter anderem dank Kane wieder läuft. Und wird der 34-Jährige doch gebraucht, ist er zur Stelle. Dass er am besten funktioniert, wenn er einen starken Mittelstürmer neben sich hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch neben dem Platz scheint er sich mit Kane gut zu verstehen. Ein glücklicher Müller ist, das haben die letzten Jahre gelehrt, unabdingbar. Den Stammplatz mag Müller auch wegen des Neuzugangs verloren haben. Doch gewonnen hat er dafür eine beeindruckende innere Zufriedenheit und Ruhe.

© getty Mathys Tel: So profitiert er beim FC Bayern von Harry Kane Statistik 2023/24: 15 Pflichtspiele, 6 Tore, 1 Assist Der Franzose ist wie Müller kein Gewinner, den man an erster Stelle nennen würde. Schließlich hat Mathys Tel durch die Ankunft des Superstars mächtig an Chancen eingebüßt, hin und wieder in der Startelf zu stehen. Doch auf den zweiten Blick ist der 18-Jährige vielleicht sogar der größte Profiteur. Nachdem Kane seine Gegenspieler bereits müde gespielt hat, kann Tel mit frischen Beinen nochmal einen drauflegen. Seine sieben Torbeteiligungen in lediglich 432 Pflichtspielminuten sprechen eine klare Sprache. Und dann kommt noch dazu, dass das Toptalent vom erfahrenen Engländer lernen, sich hinter ihm weiterentwickeln kann. Wäre Tel neben Eric Maxim Choupo-Moting vielleicht sogar zum Stammspieler geworden, wäre der Druck enorm gewesen. Es tut ihm gut, dass er diese Verantwortung noch nicht auf seinen Schultern tragen muss.