Bayern München: Zweikampf mit dem FCB? Premier-League-Topklub Newcastle United angeblich an Manchester Citys Kalvin Phillips interessiert

Newcastle United hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Kalvin Phillips von Manchester City. Wie die Sun berichtet, wollen sich die Magpies im Januar um eine Verpflichtung von Phillips, der auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt wird, bemühen.

Newcastles Werben um Phillips könnte umso intensiver werden, sollte Neuzugang Sandro Tonali gesperrt werden. Der Italiener hatte zuletzt zugegeben, während seiner Zeit bei der AC Milan illegale Wetten platziert zu haben. Ihm droht daher eine lange Sperre.

Phillips, dessen Vertrag in Manchester noch bis 2028 läuft, steht bei Newcastle nun wohl als möglicher Ersatz für Tonali auf dem Zettel. Allerdings schreibt die Sun, dass City-Trainer Pep Guardiola erst abwarten möchte, ob Newcastle in dieser Saison ein ernsthafter Rivale um den Meistertitel ist, ehe er einen seiner Spieler dorthin ziehen lässt. Grundsätzlich soll der Coach offen für einen Abschied Phillips' sein.

Neben Newcastle wurde zuletzt vor allem der FC Bayern München mit Phillips in Verbindung gebracht. Der deutsche Meister sucht nach dem geplatzten Palhinha-Transfer am Deadline Day bekanntlich weiterhin nach einem neuen Mann für das Mittelfeldzentrum.

Phillips war 2022 für 49 Millionen Euro von Leeds United nach Manchester gewechselt, konnte sich bei City bislang jedoch nicht durchsetzen. In der laufenden Saison kam er bislang erst zu fünf meist kurzen Einsätzen, lediglich im Ligapokal gegen Newcastle Ende September stand er mal in der Startelf.

In der englischen Nationalmannschaft durfte er hingegen in zwei der jüngsten drei Länderspiele von Beginn an ran, auch beim 3:1 gegen Italien stand er in der Anfangsformation. "Als Fußballer will man immer spielen und das habe ich in den letzten anderthalb Jahren nicht getan", sagte er nach der Partie.

Um bei der EM im kommenden Sommer eine wichtige Rolle zu spielen, benötigt Phillips natürlich mehr Spielpraxis im Verein. Eine Tatsache, die einen Wechsel im Januar noch wahrscheinlicher macht. "Gareth (Southgate, d. Red.) hat mich heute gebracht und ich bin einfach glücklich, das weiße Trikot wieder anzuziehen. Ich will Minuten sammeln und zur EM fahren."