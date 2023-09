FC Bayern München: Eyüp Aydin wohl vor Transfer vom FCB zu Galatasaray

Eyüp Aydin vom FC Bayern München steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray nach Istanbul. Das berichtet Sport1.

Demnach befindet sich der 19-Jährige aktuell beim Medizincheck in der Metropole am Bosporus. Dem Mittelfeldspieler winkt in Istanbul ein Dreijahresvertrag.

Aydin kam 2017 aus der Jugend des 1. FC Heidenheim 1846 nach München. Der siebenfache U16-Nationalspieler Deutschlands kam bislang in 54 Pflichtspielen (vier Tore, zehn Vorlage) für die zweite Mannschaft des FC Bayern zum Einsatz. Sein Vertrag beim FCB ist noch bis 2024 datiert.