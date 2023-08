FC Bayern München: Grünes Licht für Transfer? David de Gea kann sich wohl Wechsel zum FCB vorstellen

Torhüter David de Gea kann sich offenbar vorstellen, künftig beim FC Bayern München zwischen den Pfosten zu stehen. Laut Sky soll er für eine Vertragsunterschrift grünes Licht gegeben haben.

Der derzeit vereinslose Spanier (zuvor bei Manchester United) wurde bereits in den vergangenen Wochen mit dem deutschen Rekordmeister, der nach einem Nachfolger von Yann Sommer für die Vertretung von Manuel Neuer sucht, in Verbindung gebracht. Konkret war das Interesse an de Gea dem Bericht zufolge jedoch nicht.

Nun könnte der 32-Jährige ein ernsthaftes Thema an der Säbener Straße werden. An den Verhandlungen mit dem Keeper würde eine Zusammenarbeit wohl nicht scheitern.

Allerdings, so die Informationen von Sky, genieße ein Transfer von Stefan Ortega weiterhin oberste Priorität beim FCB. Die Nummer zwei von Manchester City war bereits vor seinem Wechsel auf die Insel in München Thema.

Trainer Pep Guardiola gab zuletzt jedoch zu verstehen, dass Ortega keineswegs abgegeben werden soll.

FC Bayern München: Endlose Suche nach neuem Torhüter?

Da sich die Pläne der Bayern auch schon bei Kepa, der zu Real Madrid gewechselt ist, und Gerónimo Rulli zerschlagen haben, wäre ein Umdenken bei de Gea keine Überraschung.

Ebenfalls auf der Liste, für den Fall, dass eine Verpflichtung von Ortega nicht klappt, steht angeblich Emiliano Martínez von Aston Villa.