FC Bayern: Bericht über Durchbruch! Benjamin Pavard vor Transfer zu Inter Mailand

Das Tauziehen zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand wegen Benjamin Pavard ist offenbar beendet. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die beiden Vereine auf einen Transfer des Franzosen verständigt.

Pavard soll den Bayern 30 Millionen Euro Ablöse einbringen, zwei weitere Millionen Euro könnten sich in Form von Bonuszahlungen dazugesellen.

Der FCB und Inter verhandeln seit einigen Tagen wegen eines Wechsels des Weltmeisters von 2018. Dieser will München unbedingt ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags verlassen und hatte zuletzt im Training und beim Bundesligaspiel gegen Augsburg (3:1) wegen Rückenbeschwerden gefehlt. Am Montag hieß es, die Nerazzurri hätten eine Deadline gesetzt und wollten bis 15 Uhr am Dienstag Klarheit. Andernfalls wollten sie andere Kandidaten für ihre Defensive ins Auge fassen.

Laut Romano wird Pavard noch heute nach Mailand reisen, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Am Mittwoch werde er seinen Vertrag beim Champions-League-Finalisten unterzeichnen.

Bayerns Verantwortliche wollten den 27-Jährigen nur abgeben, falls ein Ersatz für die Defensive gefunden ist. Womöglich wird dies Trevoh Chalobah (24), der Engländer vom FC Chelsea soll im Moment laut Medienberichten der heißeste Kandidat sein.

Pavard kam 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Die Schwaben hatten den heute 27-Jährigen drei Jahre zuvor für nur fünf Millionen Euro aus Lille geholt.