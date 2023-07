FC Bayern München bestätigt Vertragsgespräche mit neuem Verein: Sadio Mané gegen Kawasaki Frontale nicht im Kader

Sadio Mané steht beim Testspiel des FC Bayern München gegen Kawasaki Frontale nicht im Kader. Das hat einen bestimmten Grund.

Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff bei Twitter schrieb, befindet sich der Senegelase "in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher heute nicht im Aufgebot".

Die Partie wird um 12 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Hier geht's zum Liveticker von SPOX.

Mané steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt berichtete, soll mit Al-Nassr sogar bereits eine Einigung bestehen. Die Bayern hätten demnach ein Angebot des Klubs von Cristiano Ronaldo angenommen.

FC Bayern München: Sadio Mané könnte für viel Geld wechseln

Über die Höhe der Summe hatte es in den vergangenen Tagen verschiedene Berichte gegeben. Sie soll sich zwischen 32 und 40 Millionen Euro bewegen.

In der abgelaufenen Spielzeit war Mané, der im Sommer für 32 Millionen Euro plus Boni vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt war, auf zwölf Tore und sechs Assists in 38 Pflichtspielen gekommen.