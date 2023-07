Nächster Stopp auf der Asienreise, der FC Bayern trifft heute auf Kawasaki Frontale. Ob das Spiel im Free-TV läuft und wer es im TV un Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Der erste Test auf seiner Asienreise hat der FC Bayern bereits am Mittwoch gegen Manchester City absolviert. Heute geht es zum zweiten Mal binnen weniger Tage in Tokio rund, diesmal gegen Kawasaki Frontale. Im Japan National Stadium wird um 12 Uhr angepfiffen.

Und wohin geht's dann? Zuerst nach Singapur, dann zurück nach Bayern. Das sind die restlichen Spiele, bevor die Saison des FCB beginnt:

FC Bayern München: Die Testspiele des FCB im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 02. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ) 07. August AS Monaco Unterhaching 17 Uhr MEZ

Noch Fragen zur Aufstellung oder der Übertragung im TV und Livestream? Dann lest einfach weiter!

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB gegen Kawasaki Frontale im TV und Livestream?

Wenn Ihr das heutige Testspiel des FC Bayern live und in Farbe sehen möchtet, gibt es gute und schlechte Nachrichten: Gleich zwei Services zeigen das Testspiel - aber nur kostenpflichtig. Einer davon ist Sky, wo es um 11.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Spiel, mit den Vorberichten losgeht. Alternativ zum TV könnt Ihr auch via SkyGo und WOW einschalten.

Auch DAZN lässt sich heute nicht lumpen und schaltet pünktlich zum Anpfiff nach Tokio. Als Kommentator ist Guido Hüsgens im Einsatz. Wie schon bei Sky braucht Ihr auch für DAZN ein Abonnement, wählen könnt Ihr dabei zwischen drei Paketen mit unterschiedlichen Inhalten: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

© getty Im zweiten Test der Asienreise trifft der FCB auf Kawasaki Frontale.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer begleitet das Testspiel des FCB gegen Kawasaki Frontale im Liveticker

Beim FC Bayern sind auch wir von SPOX selbstredend mit von der Partie, wir tickern den gesamten Testkick gegen Kawasaki Frontale heute live.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB gegen Kawasaki Frontale im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale

FC Bayern München vs. Kawasaki Frontale Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Japan National Stadium, Tokio, Japan

Japan National Stadium, Tokio, Japan TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, DAZN

Liveticker: SPOX

