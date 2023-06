FC Bayern München: Tottenhams Pierre-Emile Höjbjerg angeblich auf Zettel des FCB

Pierre-Emile Höjbjerg, der bereits von 2012 bis 2016 beim FCB unter Vertrag stand und derzeit für Tottenham Hotspur kickt, soll laut Sport Bild bei den Bayern im Gespräch sein und auf der Liste der möglichen Transfers für das Mittelfeld stehen.

Demnach hat der Klub Kontakt zu Höjbjergs Berater Pini Zahavi aufgenommen. Der 27-jährige Däne steht bei den Spurs noch bis 2025 unter Vertrag.

Höjbjerg kam 2012 von Bröndby IF in die Jugendabteilung des FC Bayern. Nach seinem Debüt für die Profis wurde er zwischenzeitlich an den FC Augsburg und Schalke 04 verliehen.

FC Bayern mit Interesse an: Tottenhams Pierre-Emile Höjbjerg?

2016 wechselte er für 15 Millionen Euro zum FC Southampton. Vier Jahre später ging es für den zentralen Mittelfeldspieler für 16,6 Millionen Euro zu den Spurs.

Für die Profis des deutschen Rekordmeisters absolvierte Höjbjerg einst 25 Pflichtspiele (eine Vorlage). Bei Tottenham steht er aktuell bei 145 Pflichtspielen, in denen ihm zehn Tore und 16 Vorlagen gelangen.