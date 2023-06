Alternative für Lucas Hernández und Benjamin Pavard? Bayern beobachtet wohl Kim Min-jae von SSC Neapel

Der FC Bayern München ist offenbar an Verteidiger Kim Min-jae von der SSC Neapel interessiert. Das geht aus einem Sport1-Bericht hervor. Zuvor hatten auch Sky und fussballtransfers darüber berichtet.

Schon vor einigen Wochen wurde eine Verpflichtung des 26-jährigen Südkoreaners in München diskutiert, durch die potenziellen Abgänge von Lucas Hernández und Benjamin Pavard ist die Debatte über Verstärkungen in der Defensivzentrale wieder ins Rollen gekommen.

Konkrete Verhandlungen soll es zwar noch nicht gegeben haben, Kontakt zwischen den Bayern und Kim Min-jaes Management ist aber offenbar bereits hergestellt.

Der 26-Jährige soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besitzen, die es ihm erlaubt, Napoli in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro zu verlassen. Eine ähnliche Summe würden die Münchner wohl auch für Hernández einstreichen, sollte dieser den deutschen Rekordmeister in Richtung PSG verlassen.

Die Münchner haben im Werben um den Innenverteidiger jedoch auch große Konkurrenz. Manchester United soll ein Auge auf Kim Min-jae geworfen haben, darüber hinaus gilt auch PSG als interessiert.

Kim Min-jae wechselte erst im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Fenerbahce zu den Süditalienern. Als Abwehrchef hatte er maßgeblichen Anteil am Scudetto-Gewinn von Neapel. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 45 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.