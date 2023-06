FC Bayern erwartet wohl Vorstoß von PSG bei Lucas Hernández

Beim FC Bayern München erwartet man für die kommenden Tage wohl einen Vorstoß von Paris Saint-Germain in Sachen Lucas Hernández. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach sei die Zukunft des französischen Nationalspielers nach den drastischen Veränderungen in der sportlichen Führung der Bayern aktuell mehr denn je offen.

Der FCB will Hernández keinesfalls im Sommer 2024 nach Ablauf von dessen Vertrag ablösefrei ziehen lassen. Schließlich hat man 2019 80 Millionen Euro für den Innenverteidiger an Atlético Madrid überwiesen. Die Haltung des deutschen Meisters ist daher wohl klar: Entweder Hernández verlängert seinen Vertrag oder er soll in diesem Sommer verkauft werden.

PSG kristallisierte sich zuletzt als wahrscheinlichster Abnehmer für Hernández heraus. Ende Mai berichtete L'Equipe bereits von einer Einigung zwischen dem 27-Jährigen und den Parisern.

In der abgelaufenen Saison hatte Hernández verletzungsbedingt lediglich elf Pflichtspiele für Bayern bestreiten können. Insgesamt steht der Weltmeister von 2018 bis dato bei 107 Einsätzen für den FCB (zwei Tore).