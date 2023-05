FC Bayern München: Oliver Kahn kritisiert Mannschaft nach Niederlage gegen Leipzig

Vorstandschef Oliver Kahn hat mit großer Enttäuschung auf die Niederlage des FC Bayern München gegen RB Leipzig am Sonntagabend reagiert und die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters kritisiert.

"Intelligent haben wir uns nicht angestellt. Wir bekommen ein 1:1, das ich so selten gesehen habe. Wir führen 1:0, haben einen Eckball und lassen uns auskontern", sagte Kahn. "Dann fällt das 1:1, aber wir hatten noch viel Zeit, um das 2:1 zu schießen. Doch ich hatte nicht das Gefühl, dass wir dann noch genug im Tank hatten, um Leipzig besiegen zu können."

Die Bayern verspielten die 1:0-Führung durch Serge Gnabry im zweiten Durchgang und verloren durch Treffer von Konrad Laimer bei besagtem Konter und die Strafstöße von Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai mit 1:3.

Eine Erklärung für den Einbruch nach der Pause hatte auch Kahn nicht parat: "Das ist in dieser Saison schon das eine oder andere Mal passiert, wo man das Gefühl hat, alles bricht zusammen, wenn die Situation mal schwierig wird, wenn Widerstand entsteht", so der 53-Jährige, der seit dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel Ende März selbst in der Kritik steht.

Oliver Kahn: "Noch ist es nicht vorbei"

Die Niederlage könnte die Bayern schon am Sonntag die Tabellenführung kosten, sollte Verfolger Borussia Dortmund beim FC Augsburg gewinnen.

"Das ist bitter. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir sind abhängig von Ergebnissen auf anderen Plätzen", sagte Kahn. "Aber noch ist es nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter das Spiel in Köln abgepfiffen hat. Wir werden den Teufel tun und irgendwas abschenken."

Zum Abschluss der Saison muss der FC Bayern am kommenden Wochenende beim 1. FC Köln antreten. Parallel empfängt Borussia Dortmund Mainz 05. Dann fällt die Entscheidung um die Meisterschaft. RB Leipzig hat durch den Erfolg in München die Teilnahme an der Champions League sicher.

Bundesliga: Die Spitzengruppe nach den Samstagsspielen