FC Bayern München: Thomas Tuchel hat wohl mit Declan Rice telefoniert

Das Interesse des FC Bayern am englischen Nationalspieler Declan Rice konkretisiert sich. Wie Sky berichtet hat es ein Telefonat zwischen FCB-Trainer Thomas Tuchel und dem Mittelfeldstar von West Ham United gegeben.

Es sei ein gutes Gespräch gewesen, Rice stehen einem Wechsel zu den Roten offen gegenüber. Beim Deutschen Meister sei man gewillt, die Bemühungen um Rice auch nach dem Personalbeben in der sportlichen Führung zu forcieren.

Gerüchte um ein Interesse des FCB an Rice kursieren seit einigen Tagen. Laut Sky stehe der Name des 24-Jährigen "ganz oben" auf der Liste der Bayern. Man sei gewillt, einen hohen Preis für Rice zu zahlen. Man rechne aber nicht damit, dass der zentrale Mittelfeldmann die oft kolportierten 100 Millionen Euro koste. Vielmehr liege das Paket "etwas darunter".

Rice steht bei West Ham noch bis 2024 unter Vertrag, inklusive der Option auf eine Verlängerung um ein Jahr. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt allerdings als realistisch. Neben seinem Ex-Klub FC Chelsea bemüht sich vor allem Englands Vizemeister FC Arsenal um ihn.

Rice absolvierte in dieser Saison 49 Pflichtspiele für die Hammers, dabei erzielte er 5 Tore und lieferte 4 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar lief der Rechtsfuß in allen fünf Partien der englischen Nationalelf auf und stand dabei jeweils in der Startformation.

FC Bayern München: Umbruch in der Führungsetage

Nachdem West Ham die Saison in der Premier League auf Rang 14 abgeschlossen hat, wartet noch ein Highlight auf Rice und seine Mannschaftskameraden: Am 7. Juni treffen sie im Finale der Conference Liga in der Eden Arena von Prag auf die Fiorentina.

Die Bayern dagegen werden nach den Abgängen von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun in anderer Besetzung ihre Personalplanungen voran treiben. Am Dienstag soll Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat aufgenommen werden. Er wird maßgeblich an den Transfers in diesem Sommer mitarbeiten.