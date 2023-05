Korb für Bayern München? Declan Rice favorisiert wohl Wechsel zu Arsenal

Der wohl auch vom FC Bayern München umworbene Mittelfeldspieler Declan Rice von West Ham United favorisiert offenbar einen Wechsel zum FC Arsenal. Das berichtet der Mirror.

Demnach sollen die Gunners das Wunschziel des 24-jährigen Engländers sein, während er selbst umgekehrt bei Arsenal das Transferziel Nummer eins für den kommenden Sommer ist.

Trainer Mikel Arteta will das Mittelfeld des bereits feststehenden Vize-Meisters kommende Saison neu aufstellen und Rice soll dabei wohl eine Schlüsselrolle zuteil werden.

Zuletzt war Rice vor allem auch mit einem möglichen Wechsel zu Bayern in Verbindung gebracht worden. Der englische Nationalspieler gilt als absoluter Wunschkandidat von FCB-Trainer Thomas Tuchel. Zudem melden wohl auch Manchester United, der FC Liverpool und der FC Chelsea Interesse an Rice an.

Rice will sich in den finalen Zügen der Saison noch voll darauf konzentrieren, mit West Ham die Conference League zu gewinnen. Am 7. Juni treffen die Londoner im Finale von Prag auf die AC Florenz.

Für Arsenal wird es indes eine komplizierte Aufgabe, sich mit West Ham auf einen Transfer von Rice zu einigen. Die Hammers fordern wohl eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 115 Millionen Euro für den gebürtigen Londoner, dessen Vertrag noch bis 2024 datiert ist.

Rice stammt aus dem Nachwuchs von West Ham, kam bereits als 14-Jähriger in den Verein. Insgesamt hat er bis dato 243 Pflichtspiele für die Hammers bestritten, in der laufenden Saison steht er aktuell bei fünf Toren und vier Vorlagen in 48 Einsätzen.