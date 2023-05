Gewalt unter Fußballfans: Erneute Massenschlägerei zwischen Anhängern von 1860 München und FC Bayern München

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist es in München zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Bayern und TSV 1860 gekommen. Ein Mann wurde verletzt, zudem wurde Anzeige gegen mehrere mutmaßliche Täter erhoben.

Nach einem Spiel der zweiten Mannschaft des FC Bayern gegen Pipinsried in der Regionalliga Bayern (3:1) im Grünwalder Stadion ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern der Münchner Lokalrivalen gekommen. Am Wettersteinplatz im Stadtteil Giesing sollen laut Polizeiangaben 40 bis 50 Personen mit Sympathien zum FC Bayern von circa 20 bis 30 Löwen-Fans angegriffen worden sein.

Es könnte sich dabei um eine Racheaktion für einen ähnlichen Angriff der vergangenen Woche von Bayern- gegen Löwen-Fans gehandelt haben.

Die Auseinandersetzung war, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet von nur kurzer Dauer, ein 20 Jahre alter Allgäuer Bayern-Fan wurde jedoch leicht durch einen Faustschlag verletzt. Anschließend flohen zahlreiche Personen in die nahegelegene U-Bahn-Station, was zu einem längeren Stopp des Bahnverkehrs geführt hat.

Die Angreifer flohen vor eintreffenden Polizisten, wobei gegen sechs Männer, die laut Polizei 1860-Fans seien, Anzeige wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs erhoben wurde.

Das Polizeikommissariat 23 sucht nun nach Zeugen und bittet um Fotos und Videos des Vorfalls.