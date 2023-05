FC Bayern München - "Chaotische Zeit": Verlängerung von Alphonso Davies beim FCB wackelt

Der Berater von Alphonso Davies (22) hat sich irritiert über die Lage beim FC Bayern gezeigt und angedeutet, dass das Beben in der sportlichen Führung auch Auswirkungen auf die geplante Vertragsverlängerung seines Schützlings haben könnte.

In der Bild sagte Davies' Agent Nedal Huoseh (53): "Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden. (...) Es scheint zu viel Instabilität und Unsicherheit hinsichtlich der Richtung des Vereins zu geben."

Davies steht beim FCB noch bis 2025 unter Vertrag. Berater Huoseh weilt in München, um die vorzeitige Verlängerung klarzumachen. Der Deal wurde bereits vorbereitet - allerdings noch mit dem alten Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Dieser musste nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft am Samstag ebenso gehen wie Vorstandsboss Oliver Kahn.

Huoseh ist noch bis Mittwoch in der bayrischen Landeshauptstadt, Vollzug wird nun nicht mehr gemeldet. Im Gegenteil, er deutet an, dass die Rotation in der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters die Vertragsgespräche noch deutlich verzögern könnte: "Vielleicht ist es besser, wenn wir bis 2024 warten und abwarten, wie sich die Dinge mit dem Verein entwickeln, bevor wir zu einem neuen Vertrag übergehen."

Eine Verzögerung in den Gesprächen mit Davies ist gewiss nicht im Sinne der Bayern, die in einem Jahr bei den Verhandlungen unter großem Druck ständen. In den vergangenen Wochen gab es zudem mehrfach Gerüchte um ein Interesse namhafter Vereine an dem Linksverteidiger. So sollen Manchester City und Real Madrid jeweils eine Auge auf Davies geworfen haben.

Am Dienstag soll Ex-Klubboss Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat des FCB aufgenommen werden. Der 67-Jährige wird sich zu einem Großteil um die Transferplanung und Kaderpolitik kümmern, ehe ein neuer Sportchef gefunden ist. Die Personalie Davies dürfte dann zunächst in seinen Aufgabenbereich fallen.