FC Bayern: "Sollte man als Experte bemerken!" Murat Yakin watscht Didi Hamann nach Kritik an Yann Sommer ab

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat Didi Hamann nach dessen Kritik an Bayern-Keeper Yann Sommer Respektlosigkeit vorgeworfen. "Harte Analysen gehören zum Geschäft und vor allem auch zum FC Bayern. Aber gerade die derart scharfe Kritik von Hamann ist für mich unverständlich. Sie ist in dieser Form respektlos gegenüber Yann", wird Yakin vom Schweizer Blick zitiert.

Hamann hatte nach der 0:3-Pleite der Münchner bei Manchester City den Schweizer Torhüter scharf kritisiert. "Für mich war der Torwart heute heillos überfordert. Wenn du als Innenverteidiger mal ein bisschen verunsichert bist, dann brauchst du einen Torwart, der dir Sicherheit gibt. Der Torwart hat nicht nur heute, sondern die ganzen letzten Wochen die Mannschaft maßgeblich verunsichert", hatte der frühere deutsche Nationalspieler unter anderem gesagt.

Für Yakin sind diese Aussagen nicht haltbar. "Jeder weiß, dass Yann eine beruhigende Art auf die Mannschaft hat. Das hat er auch in den ersten Wochen bei Bayern München bewiesen", so der 48-Jährige, der an den 1:0-Sieg des FCB in der Bundesliga beim SC Freiburg erinnerte: "Da hat Yann mit seiner Parade den Bayern die drei Punkte festgehalten. Das sollte man als Experte auch bemerken."

Gerade das Tor von Rodri in der 27. Minute zum 1:0 für Manchester bewerteten mehrere Experten als haltbar. "Ich will mich nicht festlegen", meinte Yakin dazu: "Ich denke, der Schuss zum 1:0 kommt ein wenig verdeckt. Ich glaube nicht, dass Yann damit gerechnet hat, dass Rodri mit dem linken Fuss abzieht, da war er ein wenig überrascht."

Dass Sommer, der im Januar von Borussia Mönchengladbach an die Isar gewechselt war, aufgrund der Kritik verunsichert sein könnte, glaubt der frühere Bundesliga-Profi (VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern) derweil nicht.

"Yann kann damit umgehen. Er hat nun mal bei Bayern München unterschrieben, da gehört so etwas dazu. Er wird die Kritik sachlich und professionell verarbeiten", sagte Yakin.

© getty

