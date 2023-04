Die Krise des FC Bayern München spitzt sich immer weiter zu. Nach dem Aus in der Champions League unterlag der FCB bei Mainz 05 und droht somit, die Tabellenführung in der Bundesliga an den BVB zu verlieren. Entsprechend hämisch reagierte das Netz.

Nach der Niederlage in Mainz brennt beim FC Bayern der Baum - und das Netz ist sowieso immer on fire. Die besten Reaktionen:

© Twitter Es hat einfach nur Söder für einen anderen Meister gebraucht, oder? Hier geht es zum Kontext.

© Twitter Die einen wissen nicht, was sie spielen sollen, die anderen sind ratlos auf Twitter ...

© Twitter Brazzo liefert an jedem Spieltag - zumindest Bildmaterial

© Twitter Im Bayern-Museum direkt neben der 100-Km/h-Aussage

© Twitter Mal ehrlich: Wen würde das jetzt noch überraschen?

© Twitter Ob Nagelsmann Spaß beim Zusehen hat?

© Twitter Ein Monat beim FC Bayern sind sieben Menschenjahre

© Twitter Vielleicht hat Söder sie ja eingelullt

© Twitter Nochmal: Würde das jemanden überraschen?

© Twitter Take a Bo, Mainz!