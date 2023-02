FC Bayern München und Julian Nagelsmanns Abwehr-Puzzle: Revolution ausgesetzt?

Mit der Einführung einer Dreierkette kehrte für Julian Nagelsmann der Erfolg zurück - nun muss er umbauen. Welche Optionen hat der Trainer des FC Bayern München mit Blick auf die Sperren von Dayot Upamecano und Benjamin Pavard?

Es wirkte wie eine erfolgreiche Revolution: Nach drei enttäuschenden Remis hintereinander zum Rückrundenstart testete Trainer Julian Nagelsmann beim DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FSV Mainz 05 erstmals in dieser Saison eine Dreierkette. Das Resultat: erster überzeugender Auftritt, erster Sieg. 4:0!

Ermöglicht hatte Nagelsmann diese Option vor allem die Verpflichtung von João Cancelo. Der 28-jährige Portugiese ist ein klassischer Schienenspieler. Er kann auf rechts (und auch auf links), was Alphonso Davies seit Jahren auf der linken Seite zeigt. Er ist der zweite offensivstarke Außenverteidiger von Weltklasse-Format, den der FC Bayern jahrelang gesucht hat.

Nach einer kurzzeitigen Rückkehr zur Viererkette beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg setzte Nagelsmann auch beim 3:0 gegen den VfL Bochum und beim beeindruckenden 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf das neue System. Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano harmonierten gut. In den ersten drei Spielen mit Dreierkette kassierte der FC Bayern kein Gegentor.

Nun könnte System-Revolution aber zumindest vorerst ausgesetzt werden - und das liegt an zwei Platzverweisen. In Paris sah Pavard kurz vor Schluss Gelb-Rot, bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach musste Upamecano für eine vermeintliche Notbremse früh mit glatt Rot runter. Mangels personeller Alternativen deutet zumindest für die kommenden drei Spiele vieles auf eine Rückkehr zur Viererkette hin.

FC Bayern: Alternativen für eine Dreierkette

Upamecano muss seine Ein-Spiel-Sperre beim Bundesliga-Gipfeltreffen am Sonntag gegen Union Berlin (17.30 Uhr) absitzen, mit de Ligt und Pavard stehen somit nur zwei arrivierte Innenverteidiger zur Verfügung. Beim VfB Stuttgart am darauffolgenden Wochenende wären alle drei zwar wieder einsatzbereit. Dann gilt es sich aber für das Rückspiel gegen PSG ohne Pavard am Mittwoch danach einzuspielen.

Ausschließen wollte Nagelsmann einen Verbleib beim neuen System nach Pavards Platzverweis in Paris nicht. "Wir haben auch noch ein paar andere Spieler, die Dreierkette spielen können", sagte der Trainer und nannte Josip Stanisic sowie Daley Blind als Optionen.

Stanisic absolvierte in der ganzen Rückrunde bisher aber erst 91 Spielminuten, alle als Rechtsverteidiger in einer Viererkette. Der ablösefreie Neuzugang Blind bekam nach einigen Kurzeinsätzen gegen Gladbach seine Chance, nutzte sie aber nicht. Offensichtlich wurden vor allem die Tempo- und Spritzigkeits-Defizite des 32-jährigen Niederländers.

"Er hat seine Sache ordentlich gemacht", beschwichtigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, angesprochen auf Blinds Leistung, und flüchtete sich dann schnell in allgemeine Aussagen: "Wir haben es in verschiedenen Situationen nicht geschafft, ein bisschen mehr Druck auf den Gegenspieler zu haben. Das gilt nicht nur für Daley, sondern auch grundsätzlich."

© imago images

FC Bayern: Gegensätzliche Formkurven bei Cancelo und Davies

Eine Viererkette sollte gegen die kompakten Unioner zwar keine Sorgen bereiten, birgt gegen die offensivstarken Pariser aber durchaus Gefahren - vor allem mit Blick auf das Qualitätenprofil der beiden Münchner Außenverteidiger. Bei all ihrem Offensivdrang vernachlässigen Cancelo und Davies die Defensivarbeit gerne ein bisschen.

Cancelo würde als Rechtsverteidiger gegen PSG wohl regelmäßig auf Kylian Mbappé treffen. Wirbelte der PSG-Stürmer die Abwehr des FC Bayern beim Hinspiel lediglich nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit durcheinander, wird er beim Rückspiel in der Startelf stehen.

Cancelo selbst baute nach einem starken Start zuletzt etwas ab. Seine Formkurve verläuft somit gegensätzlich zu der seines linken Gegenparts: Davies leistete sich zu Beginn der Rückrunde mehrere konfuse Auftritte, aktuell geht es mit ihm aber wieder aufwärts. Die letzten drei Treffer des FC Bayern bereitete Davies allesamt vor.

FC Bayern: Nagelsmanns Kimmich-Experiment in Gladbach

Auf der Suche nach Außenverteidiger-Alternativen landet man schnell bei den Spielern, die auch als drittes Glied einer Dreierkette in Frage kämen: Stanisic und Blind. Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui arbeitet nach seiner Herzbeutelentzündung aktuell an seinem Comeback. Lucas Hernández fehlt wegen seines Kreuzbandrisses für den Rest der Saison.

In Gladbach testete Nagelsmann noch eine weitere Abwehr-Option: Nachdem der Trainer in Folge von Upamecanos frühem Platzverweis zunächst auf Viererkette umgestellt hatte, kehrte er zu Beginn der zweiten Halbzeit zur Dreierkette zurück - und zwar überraschend mit Joshua Kimmich als zentralem Innenverteidiger.

Eine Position, auf der ihn einst auch Pep Guardiola eingesetzt hatte. Angesprochen auf seine ungewohnte Rolle gab sich Kimmich in der Mixed Zone schmallippig. Wie war es für Sie, in der Innenverteidigung zu spielen? "Gut." Fühlen Sie sich da wohl? "Ja." Weg war er. Kimmich spielt bekanntlich am liebsten in der Mittelfeld-Schaltzentrale - und von dort wird Nagelsmann seinen Chefstrategen bei den wichtigen Spielen auch kaum abziehen.

FC Bayern München: Die nächsten drei Spiele des FCB