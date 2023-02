FC Bayern - Ex-Trainer über João Cancelo: "Situation ließ ihn sehr leiden"

Marcelino García trainierte Bayern-Neuzugang João Cancelo 2017/18 beim FC Valencia und ist noch heute von seinem ehemaligen Schützling begeistert. "Ich bin mir sicher, dass João beim FC Bayern triumphieren wird", sagte er der Bild.

Damals sei Cancelo "noch sehr jung und deswegen in manchen Momenten etwas unbeständig" gewesen. "Auch defensiv hatte er noch Verbesserungspotenzial. Da hat er sich inzwischen aber schon sehr gesteigert."

Stärken gebe es hingegen viele: "Er vereint große technische Qualitäten und eine starke Physis. Dank dieser Kombination und seiner guten Entscheidungsfindung in den meisten Spielsituationen kann er mit großer Leichtigkeit einzelne Gegenspieler, aber auch ganze Abwehrreihen überspielen. Was außerdem hervorsticht, ist seine Präzision im letzten Drittel, beim letzten Pass. Er kann beidfüßig sehr genau flanken. Dieses Gesamtpaket war schon zu unserer Zeit in Valencia herausragend." Am besten aufgehoben sei er als Rechtsverteidiger.

Cancelo hat laut Garcia "ein gutes Herz", was auch mit einem Trauerfall in seiner Vergangenheit zusammenhänge. 2013 verlor er seine Mutter bei einem Auto-Unfall, gemeinsam mit seinem Bruder erlebte João das Unglück mit. "Er machte familiär eine sehr schwere Zeit durch. Diese Situation, die ihn sehr leiden ließ, hat sein ganzes Wesen beeinflusst. Obwohl wir nur für kurze Zeit zusammen in Valencia waren, empfinde ich eine große Wertschätzung für ihn", erklärte Garcia weiter.

Cancelo schloss sich am Deadline Day auf Leihbasis dem FC Bayern an, am Saisonende verfügt der FCB über eine Kaufoption. Bei seiner Vorstellung erklärte der Portugiese, dass das Kapitel Manchester City für ihn noch nicht zwingend abgeschlossen sein muss.