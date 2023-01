Ex-Teamkollege Robertson enthüllt: Sadio Mané musste in Liverpool häufig Geldstrafen zahlen

Liverpool-Leistungsträger Andrew Robertson hat enthüllt, dass Sadio Mané zu Reds-Zeiten oft zu Geldstrafen verdonnert wurde. Der Grund: Der Senegalese vergaß anscheinend regelmäßig seinen Reisepass.

Robertson erzählte im We Are Liverpool Podcast: "Einige der Geldstrafen sind teuer. Wenn du deinen Pass bei einer Auswärtsfahrt vergisst, wird dir ein großer Teil deines Gehalts abgezogen." In dem Zusammenhang kam der Schotte auf Bayern-Star Mané zu sprechen und sagte: "Das ist schon ein paar Mal passiert, Sadio war oft der Schuldige, und natürlich verzögert sich der Flug und die Ankunft. Wir mussten eine hohe Geldstrafe verhängen."

Robertson enthüllte auch, dass Kapitän Jordan Henderson und Vizekapitän James Milner für das Bußgeldsystem verantwortlich sind. Er fügte hinzu: "Hendo und Millie treffen eine Menge Entscheidungen. Zum Beispiel bei den Geldstrafen, Millie ist die Strafen-Polizei, er ist der Verantwortliche. Seit ich hier bin, hat er einmal eine Strafe bekommen."

Während seiner Zeit an der Anfield Road bestritt Mané 269 Spiele für Liverpool und erzielte dabei 120 Tore. Der Angreifer entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger der Reds und gewann die Premier League, die Champions League, den FA Cup und den Carabao Cup.

Der 30-Jährige trug sechs Jahre lang das Liverpool-Trikot, bis er sich dann vergangenen Sommer dem FC Bayern anschloss.