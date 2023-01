FC Bayern München: Ersatz für Manuel Neuer? Joshua Kimmich stellt klare Forderung

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach einer Vertretung für den langzeitverletzten Manuel Neuer. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Doha hat Joshua Kimmich dahingehend eine klare Forderung gestellt.

Auf die Frage, ob er Sven Ulreich zutrauen würde, das Tor für die restliche Saison zu hüten, antwortete Kimmich: "Klar würde ich mich mit ihm sicher fühlen. Wir haben mit ihm in den letzten Jahren immer wieder als Nummer eins gespielt, wir vertrauen ihm voll. Er hat das herausragend gut gemacht." Dennoch schob er bestimmt nach: "Trotzdem ist es keine Frage, dass wir noch einen Torhüter brauchen."

In eine ähnliche Kerbe wie Kimmich hatte am Mittwoch auch schon Matthijs de Ligt geschlagen. Laut dem Innenverteidiger wäre es "schön, einen neuen Torwart auf dem Platz zu sehen".

Neuer hatte sich bei einem Skiunfall Anfang Dezember den Unterschenkel gebrochen und fehlt dem deutschen Rekordmeister damit für den Rest der Saison. Einem Bericht von Sport1 zufolge könnte er aufgrund der hohen Belastung bei Sprungbewegungen sogar noch mehr Regenerationszeit benötigen.

Auch deshalb arbeiten die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Vernehmen nach auf Hochtouren an einer Alternative zu Neuer. Als Favorit gilt weiterhin Borussia Mönchengladbachs Yann Sommer.

Zuletzt hatte Sportdirektor Roland Virkus einem Wechsel aber einen Riegel vorgeschoben. Ein Transfer wäre wohl nur dann möglich, wenn Bayern bereit wäre, die geforderte Summe von acht bis zehn Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Allerdings will der FCB angeblich einen entsprechenden Poker vermeiden. Demnach ist der Klub nicht gewillt, mehr als 4,5 Millionen Euro für den am Saisonende ablösefreien Sommer zu bezahlen.

Neben dem Schweizer wird auch der noch bis zum Sommer an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel gehandelt. Der 26-Jährige hat noch bis 2024 Vertrag in München.