FC Bayern: Marcel Sabitzers Wechsel zu Manchester United offiziell

Wenige Minuten vor Ende des Deadline Days einigten sich der FC Bayern München und Manchester United über eine Leihe von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer bis Saisonende.

Bayerns Sportvprstand Hasan Salihamidžić erlärte via Pressemitteilung "Manchester United hat zu Wochenbeginn Interesse an Marcel Sabitzer hinterlegt. Marcel hat uns erklärt, dass er sich mehr Spielzeit wünscht und überzeugt ist, sie bei United zu bekommen. Nach Rücksprache mit unserem Trainer Julian Nagelsmann haben wir dem Wunsch entsprochen und Marcel bis zum 30.6. an Manchester United ausgeliehen. Wir wünschen ihm für die Rückrunde mit United viel Erfolg."

Sabitzer war im Sommer 2021 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Er absolvierte bisher 54 Spiele für den FC Bayern München, konnte sich aber nie dauerfristig als unumstrittener Leistungsträger etablieren. Seine beste Phase in München hatte der Österreicher Anfang dieser Saison, als er an der Seite von Joshua Kimmich den nüchternen Mittelfeld-Abräumer gab.

Sabitzer steht noch bis Sommer 2025 beim FC Bayern unter Vertrag.

Sabitzer ist der einzige Abgang der Bayern in der nun abgelaufenen Transferperiode. Dem stehen die drei Zugänge von Außenverteidiger Daley Blind (ablösefrei), Torwart Yann Sommer (von Borussia Mönchengladbach, mindestens 8 Millionen Euro Ablöse) und die ebenso überraschende wie spektakuläre Leihe von Außenverteidiger João Cancelo von Manchester City.

Marcel Sabitzer: Statistiken bei Bayern München