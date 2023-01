Deadline Day im Liveticker: Alle Transfers und Wechsel heute live

Nur noch einen Tag bis zum Deadline Day! Das Transferfenster in Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich schließt am 31. Januar. Hier im Liveticker findet Ihr alle Gerüchte, fixen Transfers und Wechsel.

Gerüchte gefällig? Kein Problem! SPOX hat eine Auswahl an Spielern getroffen, die noch in diesem Winter die Vereinsfarben wechseln könnten. Hier bekommt Ihr einen Überblick .

© imago images

Deadline Day im Liveticker: Was passiert noch auf dem Transfermarkt?

Für die Bundesliga ist der Deadline Day am 31. Januar um 18 Uhr beendet. Bis dahin müssen alle Transfers registriert sein. Doch auch nach Ablauf der Transferperiode können Spieler verpflichtet werden - sie müssen dann jedoch vereinslos sein.

Möglich ist es auch nach 18 Uhr am 31. Januar noch, dass Spieler aus der Bundesliga ins Ausland wechseln. Dann muss das Transferfenster im aufnehmenden Land entsprechend länger geöffnet sein. Dies ist beispielsweise in England, Frankreich, Spanien und Italien der Fall. Dort endet die Wechselfrist erst um 23.59 Uhr am 31. Januar - in Italien ist bereits um 20 Uhr Schluss.

Welche Transfers gehen also bis dahin noch über die Bühne - und was ist bislang passiert? Der Liveticker gibt einen Überblick über alle Gerüchte und fixen Wechsel!