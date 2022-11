FC Bayern: Lukas Podolski enthüllt legendäre Anekdote mit Franck Ribéry

Lukas Podolski hat einen Kabinenstreich mit Franck Ribéry enthüllt. Zu ihren gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern spielte das Duo einem Teamkollegen übel mit.

"Ich weiß nicht, ob das Luca Toni war", sagte Podolski im Bild-Podcast: "Wir haben ihm mal Fisch in den Koffer gesteckt."

Irgendjemand habe einen eingepackten Fisch in die Kabine geliefert bekommen, den dann aber keiner haben wollte, erinnerte sich der 37-Jährige. "Und dann haben wir den in den Koffer gesteckt, weil wir damals zum Heim- und Auswärtsspiel ins Hotel gefahren sind. Beim Aufmachen des Koffers war dann die Überraschung groß", so Podolski.

Podolski und Ribéry spielten von 2007 bis 2009 gemeinsam für den FC Bayern. Der deutsche Nationalspieler habe sich mit dem Franzosen "super verstanden", in der Kabine habe "eine Super-Stimmung" geherrscht.

"Es ist wichtig, dass man abseits des Platzes - auch wenn es mal nicht so gut läuft - das Leben nicht vergisst und versucht, in der Mannschaft und im Privatleben eine gewisse Lockerheit zu haben", sagte Podolski.

© imago images Lukas Podolski hat einen Kabinenstreich mit Franck Ribéry enthüllt.

Podolski: "Heutzutage ist alles langweilig"

Typen wie Ribéry würden dem Fußball heute fehlen, meinte der in Polen geborene Offensivakteur: "Wenn man die Mannschaften heutzutage sieht, ist ja alles langweilig. Da ist ja nichts mehr erlaubt, die Leute trauen sich nicht oder haben Angst, dass etwas an die Öffentlichkeit kommt und der Name dann beschmutzt ist."

Ribéry musste im Oktober 2022 im Alter von 39 Jahren seine Karriere wegen Verletzungen beim italienischen Klub US Salernitana beenden. Das sei "sehr schade", erklärte Podolski. Ribéry sei ein "genialer Fußballer und genialer Typ".

Podolski ist nach wie vor aktiv. Seit 2021 läuft er für den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze auf.