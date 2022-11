"Er hat Iniesta gecancelt!" War er Owen Hargreaves der am meisten unterschätzte Bayern-Star der Geschichte?

Zweifacher Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern München und Manchester United, dazu kommen 42 Einsätze für die englische Nationalmannschaft. Owen Hargreaves hat viel aus seiner Karriere gemacht, doch speziell ein Halbfinale in der Champions League und sein unfassbares Verletzungspech bleiben vom defensiven Mittelfeldspieler in Erinnerung.

Hargreaves kam im Jahr 1997 vom Calgary Foothills FC in die Jugend des FC Bayern München. Der gebürtige Kanadier konnte sich ab dem Jahr 2000 in der Profi-Mannschaft des FCB festbeißen und feierte direkt den Gewinn der deutschen Meisterschaft und der Champions League in der Saison 2000/01.

Bis 2007 lief Hargreaves für den deutschen Rekordmeister auf, neben drei weiteren Meisterschaften konnte der defensive Mittelfeldspieler auch noch drei DFB-Pokalsiege bejubeln. Er gehörte zum Stammpersonal der Bayern und galt als hart arbeitender und dennoch technisch versierter Spieler. Auf dem Platz selbst konnte der heute 41-Jährige jedoch seltener jubeln, das Verletzungspech verfolgte ihn auf Schritt und Tritt.

Von Verletzungen an verschiedensten Muskeln bis hin zu Adduktoren-Problemen: Hargreaves spielte selten eine Saison verletzungsfrei durch, mit dem unrühmlichen Höhepunkt in der Saison 2006/07. Zum Anfang der Spielzeit brach sich Hargreaves das Bein, fortan sollte ihm die einjährige Pause immer weitere Verletzungen am Bein einbringen.

Holte zweimal den Henkelpott, wurde aber von einem dramatischen Verletzungspech verfolgt: Owen Hargreaves.

Owen Hargreaves: Zwischen Englands Spieler des Jahres und Verletzungen

Im Jahr 2006 wurde der FCB-Star zu England Spielers des Jahres gewählt und wechselte im Sommer 2007 für die damalige Rekordverkaufssumme der Bundesliga, 25 Millionen Euro, zu Manchester United. Die Red Devils trafen im Champions-League-Halbfinale 2007/08 auf den FC Barcelona und Hargreaves brillierte als Rechtsverteidiger. Andres Iniesta spielte damals noch auf dem linken Flügel für die Katalanen - und wurde von Hargreaves komplett kaltgestellt. "Iniesta hat damals keinen Stich gemacht, er hat ihn wirklich gecancelt", erinnert sich Journalist Oliver Fritsch im Zeit-Online-Podcast 'Kicken kann er' zurück.

United zog ins Finale der Königsklasse ein und Hargreaves gewann seinen zweiten Henkelpott im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea im Jahr 2008. Von da an verfolgte ihn jedoch erneut das Verletzungspech. In vier Jahren absolvierte Hargreaves nur 27 Spiele für Manchester, nach einem Jahr beim Stadt-Rivalen Manchester City beendete er aufgrund der anhaltenden Verletzungen 2012 seine Karriere.

Bis heute gilt Hargreaves als einer der unterschätztesten Bayern-Spieler in den 2000er Jahren und arbeitet inzwischen als TV-Experte.