FC Bayern: Benjamin Pavard angeblich im Visier von Barcelona und Real Madrid

Benjamin Pavard vom FC Bayern hat das Interesse der beiden spanischen Spitzenvereine Real Madrid und FC Barcelona geweckt. Dies schreibt die Sport. Sie berichtet, es hätte gar bereits Kontaktaufnahmen beider Klubs zu Pavards Entourage gegeben.

Bei Barça sei man auf der Suche nach einem vielseitigen Abwehrspieler, während Real in Pavard vor allem einen Rechtsverteidiger sehe, der perspektivisch Dani Carvajal beerben kann.

Pavard hatte sich zuletzt in zwei Interviews in Richtung eines vorzeitigen Abgangs vom FC Bayern positioniert. In L'Équipe deutete er die Lust auf eine neue Herausforderung an, wenig später äußerte er sich in der Gazzetta dello Sport ähnlich und schwärmte vom Fußball in der Serie A.

Unter anderem sagte er: "Ich habe großen Respekt vor dem FC Bayern, denn dort durfte ich das höchste Niveau kennenlernen. Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken? Aber das sportliche Projekt muss interessant sein."

Auch meinte er: "Mit Bayern München habe ich alles gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen, und ich bin bereit, neue interessante Projekte in Betracht zu ziehen, aber als Innenverteidiger." Trainer Julian Nagelsmann kommentierte dies vor Wochenfrist so: "Es ist nicht das erste Mal, dass das ein Spieler und auch Benji sagt. Das ist für mich nicht weiter dramatisch."

Pavard: Bayern bereits im Winter bereit für Verkauf?

Pavards Vertrag in München läuft 2024 aus. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, wäre der nächste Sommer die letzte Gelegenheit, noch eine hohe Ablöse für den Weltmeister zu kassieren. Laut der Sport seien die Bayern-Bosse unter Umständen sogar bereit, Pavard bereits im Januar zu verkaufen.

Pavard weilt nun erstmal mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Ziel der Équipe tricolore ist die Titelverteidigung. Auch beim Gewinn der WM vor vier Jahren in Russland war Pavard Teil des Kaders von Trainer Didier Deschamps. Das erste Spiel in Katar bestreiten die Franzosen am Dienstag gegen Australien. Die weiteren Gegner in der Vorrunde heißen Dänemark und Tunesien.