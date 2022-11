FC Bayern, News und Gerüchte: Ex-Spurs-Coach Mauricio Pochettino spricht über möglichen Wechsel von Harry Kane

Ex-Spurs-Coach Mauricio Pochettino hat über die Gerüchte um einen Wechsel von Stürmerstars Harry Kane zum FC Bayern gesprochen. Der FCB will offenbar einen Verteidiger langfristig im Verein halten. Nach der Verletzung von Sadio Mané gibt es in München wohl keine großen Pläne. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte in der Sendung Blickpunkt Sport , angesprochen auf einen Nachfolger von Robert Lewandowski, gesagt: "Diese Mittelstürmer, die dir 25, 30 Tore garantieren wie Robert Lewandowski, die gibt es leider nicht wie Sand am Meer. Ich glaube nicht, dass es primär eine Frage des Geldes ist, sondern es muss der richtige Spieler auf den Markt kommen. Der FC Bayern hat immer mit Mittelstürmer gespielt."

Außerdem sagte der 50-Jährige: "Er ist Engländer und seinem Land sehr verbunden. Er möchte der historische Torjäger der Premier League werden. Das ist sein Ziel." Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über einen Wechsel des Engländers an die Isar, demnach wäre der FC Bayern sogar bereit, die Schallmauer von 100 Millionen Euro für Kane zu durchbrechen. Dieser ist noch bis 2024 an die Spurs gebunden.

Mauricio Pochettino, ehemaliger Trainer von Tottenham Hotspur und damit auch von Harry Kane, glaubt nicht an einen Wechsel des Spurs-Stars zum FC Bayern. In einem Interview mit der SZ erklärte der Argentinier, dass er nur dann eine Chance auf einen Wechsel sehe, wenn "Kane seine Denkweise geändert haben sollte, was ich weder weiß noch glaube."

© getty Bayern würde mit Hernandez gerne noch sehr lange zusammenarbeiten.

FC Bayern, Gerücht: Vertrag mit Hernández soll wohl verlängert werden

Der FC Bayern hat offenbar großes Interesse an einem langfristigen Verbleib von Verteidiger Lucas Hernández. Nach Sport1-Informationen soll Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic intensiv an einer Vertragsverlängerung arbeiten. Zwischen ihm und Hernández' Berater Manuel García Quilón soll es bereits gute Gespräche gegeben haben.

Konkrete Verhandlungen sollen aber erst nach der WM in Katar geführt werden. Sein aktueller Vertrag läuft 2024 aus. Interesse am Verteidiger gebe es unter anderem von Paris Saint-Germain, der bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Franzosen in Verbindung gebracht wurde. Der Spieler selbst wolle aber in München bleiben.

Hernández wechselte 2020 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FCB. Immer wieder hatte der 26-Jährige mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn er fit war, ist er aber ein absoluter Leistungsträger im Team von Trainer Julian Nagelsmann. "Ich würde definitiv mit ihm verlängern", setzte sich Nagelsmann vor einigen Wochen bereits für eine weitere Zusammenarbeit stark.