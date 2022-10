FC Bayern: Oliver Kahn gibt Update zur Verletzung von Manuel Neuer

Unangenehm und knifflig, aber nicht gravierend: Oliver Kahn hat die Sorgen um Nationaltorhüter Manuel Neuer zerstreut. "Man muss abwarten, von Tag zu Tag. Das ist eine schmerzhafte Geschickte, aber nichts Ernsthaftes", sagte der Vorstandschef von Bayern München am Dienstagnachmittag.

Neuer laboriert an einer Prellung des Schultereckgelenks. Der 36-Jährige verpasst deshalb am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League beim FC Barcelona das fünfte Pflichtspiel des deutschen Rekordmeisters nacheinander.

Auch am Dienstag fehlte er erneut im Mannschaftstraining, absolvierte aber eine Laufeinheit. Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, er gehe "nicht davon aus", dass die Teilnahme des DFB-Kapitäns an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gefahr sei.

Sein Comeback ist gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) geplant.