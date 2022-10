FC Bayern: Mane-Verpflichtung wichtig für DFL-Reichweite

Von der Verpflichtung von Sadio Mane durch Rekordmeister Bayern München hat auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) profitiert. Dies bestätigte DFL-Chefin Donata Hopfen im Fachmagazin kicker.

"Dass die neue Welt von Mane jetzt München und die Bundesliga ist, haben sowohl der FC Bayern als auch wir als Liga in den digitalen Medien durch die richtigen Inhalte nutzen können und in seiner Heimat Afrika enorm an Reichweite gewonnen", sagte sie: "In den sozialen Netzwerken sprechen wir teilweise von einem Wachstum im vierstelligen Prozentbereich."

Dies sei ein Phänomen, das im internationalen Fußball derzeit öfter zu beobachten sei, führte Hopfen aus. "Internationale Wechsel haben heute ganz andere Auswirkungen als früher", sagte die Nachfolgerin von Christian Seifert: "Viele junge Fans folgen Superstars, nicht so sehr den Klubs. Mit dem Wechsel von (Erling) Haaland (von Borussia Dortmund, d. Red.) zu Manchester City gehen sie in den sozialen Netzwerken mit ihm nach England."

Beim Senegalesen Mane, der vom FC Liverpool nach München kam, sei der Effekt andersherum. Dass neben Haaland auch Robert Lewandowski (vom FC Bayern zum FC Barcelona) die Liga verlassen haben, sei keine allzu große Schwächung. "Einer geht, ein anderer kommt, viele wachsen nach. Mit Jude Bellingham und Jamal Musiala spielen bei uns zwei der größten Talente der Welt", betonte Hopfen, die ihre ersten zehn Monate als DFL-Chefin als einen "wilden Ritt" bezeichnete.

Traum vom nächsten Haaland: Das sind Salzburgs Kronjuwelen © getty 1/20 Erling Haaland, Sadio Mané, Karim Adeyemi – die Liste der von RB Salzburg entwickelten Talente ist lang. Die RB-Philosophie stellt das Talent in den Mittelpunkt. Dabei gibt man vielen jungen Spielern die Möglichkeit, auf europäischem Niveau zu wachsen. © getty 2/20 Die Ergebnisse der RB-Schule können sich sehen lassen. Auch im aktuellen Kader der Salzburger mangelt es nicht an Juwelen, die der nächste Haaland werden wollen. Von Benjamin Sesko bis Noah Okafor: SPOX stellt die Top-Youngster der Österreicher vor. © getty 3/20 BENJAMIN SESKO: Der slowenische Stürmer wird von manchen bereits "Mini-Haaland" genannt. Er ist bei den Salzburgern zwar kein klarer Stammspieler, doch zweifellos das größte Juwel im Kader. Letzte Saison schoss er elf Tore, in dieser bisher sechs. © getty 4/20 Doch Interessenten haben Pech: Der 19-Jährige wird am 1. Juli 2023 zum Schwesterverein nach Leipzig wechseln. Physisch und technisch ist Sesko der Prototyp eines modernen Stürmers. Er ist 1,95m groß und trotzdem 36 km/h schnell – Werte wie Kylian Mbappé. © getty 5/20 MAURITS KJAERGAARD: Der Mittelfeldspieler kam 2019 vom dänischen Lyngby BK nach Salzburg. Kjaergaard ging den häufigen Weg per Leihe zum Partnerklub FC Liefering. Er ist gelernter Achter und spielt dort auch meist bei Salzburg. © getty 6/20 Aus dem diesjährigen Team von Trainer Matthias Jaissle ist Kjaergaard nicht wegzudenken. Bis auf eine Pause im ÖFB-Cup kam der Däne in jedem Pflichtspiel zum Einsatz. Als Vorbild nannte er in der Vergangenheit Brasiliens Kaká. © getty 7/20 OUMAR SOLET: 4,5 Millionen Euro Basisablöse, vier Millionen Prämien und 15 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung – das ließen sich die Salzburger das französische Innenverteidiger-Talent von Olympique Lyon 2020 als Dayot-Upamecano-Nachfolger kosten. © getty 8/20 Eine teure Investition für einen Spieler mit nur vier Pflichtspiel-Einsätzen für Lyons Profiteam. Doch seit der Genesung von seinem Kreuzbandriss ist der psychisch starke sowie clever verteidigende Solet eine wichtige Stütze in Salzburgs Defensive. © getty 9/20 FERNANDO: Salzburg holte den Brasilianer als Top-Transfer im Sommer 2022 für sechs Millionen Euro von Shakhtar Donezk. Er wurde damals direkt zum Leistungsträger und sammelte neun Scorer in zehn Pflichtspielen. © getty 10/20 Doch dann verletzte Fernando sich gegen den SV Ried schwer und fehlt seitdem mit einer Muskelverletzung. Das Fehlen des Star-Mittelstürmers machte sich vor allem in der Champions League bemerkbar. Gegen den AC Mailand bereitete er noch ein Tor vor. © getty 11/20 ROKO SIMIC: Er profitierte vom Fernando-Ausfall. Als Ersatzmann durfte er unter anderem vier Spiele in der Startelf der Salzburger bestreiten. Für vier Millionen Euro von NK Lokomotiva gekommen, ging auch er den Weg über den FC Liefering. © getty 12/20 Beim Partnerverein konnte er 19 Tore in 24 Spielen erzielen. Parallel war er für Salzburgs U19 spielberechtigt und sammelte zehn Scorerpunkte in nur neun Spielen. Bei den Profis hakt es derzeit noch – hier steht er nur bei einem Tor und einer Vorlage. © getty 13/20 LUKA SUCIC: Der kroatische Nationalspieler kommt aus der eigenen Jugend und trat bei Salzburg die Nachfolge von Dominik Szoboszlai als Kreativspieler an. In dieser Rolle ist er ein Fixpunkt von Jaissles Team. Ist Sucic einsatzbereit, spielt er immer. © getty 14/20 Sucic besticht vor allem durch seine beeindruckende Mischung aus Physis, Technik und Spielübersicht. Kein Dribbling ist für ihn zu schwer, aber auch kein Zweikampf zu hart. Gerüchteweise will Salzburg über 20 Millionen Euro für den Kroaten haben. © getty 15/20 DIJON KAMERI: Mit Kameri kommt auch ein weiterer Mittelfeldmann aus dem eigenen Nachwuchs. Der 18-Jährige hat in der Entwicklung noch einen etwas weiteren Weg vor sich. Anders als Sucic ist er zudem eher im offensiven Mittelfeld zuhause. © getty 16/20 Trotzdem muss Kameri an Spielkreativität gegenüber Sucic nicht zurückstecken. Es ist vor allem die physische Entwicklung, die noch Zeit benötigt. Seine überragende Spielübersicht hilft ihm, auch die komplizierten Situationen blitzschnell zu lösen. © getty 17/20 JUNIOR ADAMU: Der in Nigeria geborene Adamu wechselte 2015 mit gerade mal 14 Jahren in die Akademie der Salzburger, ist daher auch ein Stürmer aus dem eigenen Stall. Seit Jahren gilt er als riesiges Talent. Doch seine Leistungen sind noch zu unkonstant. © getty 18/20 Neben Höhepunkten wie dem Treffer gegen den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale gibt es noch zu viele Schwächephasen. Adamus Potenzial ist aber weiterhin enorm. Er ist technisch und physisch gut genug, um Leistungsträger bei Salzburg zu werden. © getty 19/20 NOAH OKAFOR: Über elf Millionen Euro ließ sich Salzburg den Schweizer Mittelstürmer vom FC Basel im Januar 2020 kosten. Über die Jahre stabilisierte er seine Leistungen. Insgesamt erzielte er starke 52 Scorerpunkt in 96 Pflichtspielen für die Salzburger. © getty 20/20 Mit drei Toren in fünf Champions-League-Einsätzen gab Okafor eine ordentliche WM-Bewerbung für die Schweizer Nationalmannschaft ab. Der ehemalige Flügelspieler bringt neben technischen Qualitäten vor allem eine überragende Schnelligkeit mit.

DFL-Chefin fordert: "Eigene Interessen zurückschrauben"

Sie sei "in Krisenzeiten gestartet, und die weltpolitischen und gesellschaftlichen Probleme nahmen gefühlt mit jedem Tag zu", sagte Hopfen und zählte Corona, Russlands Krieg in der Ukraine, Energiekrise und Inflation auf. Dazu kämen die "originären Themen des Fußballs und der DFL, von denen keines einfach zu lösen ist". Das alles würde "einen enormen Spagat" erfordern.

"Mein Job ist es, die strategischen Linien für die Zukunft zu entwerfen und als DFL bestmögliche Rahmenbedingungen anzubieten. Alles, damit die Liga auch in den nächsten Jahren stabil steht", sagte Hopfen: "Es gibt sehr viele sehr sensible Themen, die seit Jahren schwelen und trotz der unterschiedlichen Belange nur gemeinsam gelöst werden können." Es brauche "die Bereitschaft von allen, Veränderungen mitzugehen und manchmal sicher auch die eigenen Interessen im Sinne des großen Ganzen ein Stück weit zurückzuschrauben."