Stefan Effenberg lobt Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting: "Einfach geil auf Fußball"

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich für mehr Einsätze des neuen Bayern-Torgaranten Eric Maxim Choupo-Moting ausgesprochen. "Er hat gezeigt: Wenn du ihn brauchst, ist er da und funktioniert auf Knopfdruck. Bayern hat gesehen, dass er sich Spielzeiten verdient und diese auch braucht", schrieb der heutige Botschafter des deutschen Rekordmeisters in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Auf Choupo-Moting könne man "immer zurückgreifen, weil er einfach geil ist aufs Fußballspielen. Man sieht ihm die Freude förmlich an, er ist ein absolut positiver Charakter", sagte Effenberg, der in dem 33-Jährigen aber keinen gleichwertigen Ersatz für Robert Lewandowski sieht. Dennoch sei beim FC Bayern nun jeder "happy", weil "man wieder auf einen echten Mittelstürmer zurückgreifen kann", sagte Effenberg.

Choupo-Moting hatte zuletzt in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (5:0) und im DFB-Pokal beim FC Augsburg (5:2) mit insgesamt drei Toren und zwei Vorlagen überzeugt.

Trainer Julian Nagelsmann wollte Effenberg nach der ausgewachsenen Krise vor einigen Wochen aber trotz der zuletzt guten Ergebnisse nicht vom Haken lassen. "Ich habe Nagelsmann und die Bayern vor vier Wochen angebracht kritisch gesehen und will jetzt auch nicht ins andere Extrem der Lobeshymnen einsteigen, nur weil sie in Augsburg gewonnen haben", betonte er: "Das wäre unangebracht. Da müssen noch ein paar Siege folgen, um endlich mal wieder nach Berlin zu kommen, was der Anspruch sein muss."

Allerdings erklärte Effenberg auch: "Nagelsmann stand nach der Niederlage in Augsburg besonders unter Druck und hat diesem mit seiner Mannschaft vorerst standgehalten."