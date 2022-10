FC Bayern, News und Gerüchte: Besondere Auszeichnung für Thomas Müller

Thomas Müller ist vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ausgezeichnet worden. Während die zweite Mannschaft beim Debüt von Youngster Paul Wanner eine Niederlage kassierte, gibt es an anderer Stelle positive Nachrichten beim FC Bayern. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Thomas Müller von Söder ausgezeichnet

Thomas Müller hat von Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Sportpreis erhalten. Söder würdigte Müller am Freitag als einen "großen Helden" und "eine Identifikationsfigur für Bayern in der ganzen Welt. Thomas Müller hat eine riesige Fanbase und motiviert Jüngere zum Sport. Seine riesigen Erfolge mit dem FC Bayern München und der Nationalmannschaft sprechen für sich. Bayern ist sehr stolz."

Müller sagte: "Bayern ist meine Heimat, auf den Fußball wie auf mein ganzes Leben bezogen, daher freut mich diese Auszeichnung natürlich ganz besonders. Ich möchte den Menschen Spaß vermitteln und gebe jeden Tag alles." Dabei blickte er aber direkt wieder auf den Fußball, er hoffe, "dass dieser Titel nicht der letzte in dieser Saison bleiben wird".

Müller, geboren in Weilheim in Oberbayern, hat seine komplette Karriere beim FC Bayern verbracht und ist mit 31 Titeln der erfolgreichste Spieler der Klubhistorie. Zu elf deutschen Meisterschaften gesellen sich zwei Triumphe in der Champions League.

Der Bayerische Sportpreis wird jährlich verliehen, die zugehörige Gala findet am Samstagabend (19 Uhr) in der BMW Welt am Olympiapark statt und auch zeitversetzt ab 22.05 Uhr im BR Fernsehen übertragen.

FCB-Noten: Mané erwischt gebrauchten Tag - auch Upamecano schwach © imago images 1/15 Durch einen 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg hat der FC Bayern München das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Beim FCB glänzte erneut Eric Maxim Choupo-Moting, Sadio Mané erwischte dagegen einen gebrauchten Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/15 SVEN ULREICH: Bei Pedersens 25-Meter-Kracher chancenlos, auch beim 2:3 mit keiner Abwehrmöglichkeit. Ansonsten machte der Neuer-Vertreter einen soliden Eindruck, ohne sich groß auszeichnen zu können. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Etwas defensiver eingestellt als Pendant Davies hatte der Franzose zu Beginn noch ein paar Probleme mit Pedersen und Demirovic. Stabilisierte sich in der Folge jedoch und hielt seine Seite spätestens nach der Pause dicht. Note: 3,5. © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Verlor gleich nach zwei Minuten beinahe folgenschwer den Ball und hatte Glück, dass Demirovics Schuss nur ans Außennetz ging. In der Folge mit mehreren Unsicherheiten im Stellungsspiel. Erzielte außerdem das Eigentor zum 2:3. Note: 5. © imago images 5/15 MATTHIJS DE LIGT: Findet sich Spiel für Spiel besser zurecht und mutiert immer mehr zum verlässlichen Abwehrchef der Bayern. Ließ defensiv nichts anbrennen, auch in der Spieleröffnung mit ein paar guten Bällen. Note: 3. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Hatte die erste gute Chance nach 20 Minuten, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Koubek. Offensiv mit vielen gute Laufwegen und Ideen, auch defensiv ordentlich. Rettete einige Male als letzter Mann und traf spät sogar selbst. Note: 2. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte zu Beginn große Probleme, Zugriff zu bekommen. Ließ sich vor dem 0:1 viel zu einfach von Rexhbecaj abkochen. Wurde mit zunehmender Spieldauer aber immer besser und belohnte sich mit einem schönen Tor zum 3:1. Note: 2,5. © imago images 8/15 LEON GORETZKA: Ähnlich wie Kimmich in der Anfangsphase zu selten griffig im Zweikampf. Schaltete sich dann immer wieder in die Offensive ein und verzeichnete viele wichtige Ballgewinne (18). Nach der Pause wieder etwas blasser. Note 3. © imago images 9/15 JAMAL MUSIALA: Nicht ganz so aktiv und spielbestimmend wie in den vergangenen Wochen, zeigte der Youngster dennoch keinen schlechten Auftritt. Setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene, zudem mit dem entscheidenden Treffer zum 4:2. Note: 2,5. © imago images 10/15 SERGE GNABRY: Ein ständiger Aktivposten im bayerischen Offensivspiel. War viel unterwegs, wechselte oft die Positionen und war für die Augsburger kaum zu packen. Bereitete Choupo-Motings 1:1 mustergültig vor, ein Tor blieb ihm aber verwehrt. Note: 2. © imago images 11/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: War erste Anspielstation bei hohen Bällen, wurde aber zunächst von Bauer gut abgemeldet. Erzielte das 1:1 dann aus dem Nichts. Beim 3:1 glänzte er mit gutem Stellungsspiel, außerdem Vorbereiter bei Kimmichs Treffer. Note: 1,5. © imago images 12/15 SADIO MANÉ: Nicht das Spiel des Senegalesen. Vertändelte in der Vorwärtsbewegung zu häufig einfache Bälle, darüber hinaus im Abschluss ohne Präzision. Musste nach 58 Minuten für Coman weichen. Note: 5. © imago images 13/15 KINGSLEY COMAN: Durfte die letzte halbe Stunde für den schwachen Mané ran und war direkt an der Entstehung des 3:1 beteiligt. Brachte dem Bayern-Spiel noch einmal neue Spritzigkeit und hätte sogar noch einmal selbst treffen können. Note: 3. © imago images 14/15 THOMAS MÜLLER: Wurde nach 80 Minuten für Musiala eingewechselt und legte das 5:2 auf. Keine Bewertung. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Wurde nach 85 Minuten für Choupo-Moting eingewechselt. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: U23 verliert bei Wanner-Debüt

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat beim ersten Einsatz von Youngster Paul Wanner eine 1:3-Niederlage gegen die Amateure des 1. FC Nürnberg kassiert. Der 16-Jährige, der bereits für die Profis in der Bundesliga und Champions League aufgelaufen war, wirkte erstmals in der U23 mit.

Die Tore im Stadion an der Grünwalder Straße erzielten Jermain Nischalke, Fabian Menig und Ali Loune für den Club, Lucas Copado traf nach 60 Minuten zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Während der FCN durch den Sieg auf Platz drei springt - Tabellenführer ist die SpVgg Unterhaching -, stehen die Bayern mit 25 Punkten aus 18 Spielen nur auf Platz acht.

FC Bayern, News: Geheimer Trainingsplatz endlich bereit

Der von Julian Nagelsmann zur Verbesserung der Trainingsgestaltung geheime Trainingsplatz an der Säbener Straße ist endlich fertiggestellt. Aufgrund von Liefer- und Problemen musste der ursprünglich angepeilte Termin um rund zwei Monate verschoben werden, nun wurde seit Donnerstag ein riesiger Sichtschutz angebracht (laut Bild 69 Markisen à 4,5x2,5 Meter), die elektrisch ausgefahren werden können. Über 100.000 Euro soll die Konstruktion gekostet haben.

Neu ist außerdem ein Kamerasystem, welches Nagelsmann dabei hilft, von einem kleinen Balkon vor dem Trainerbüro die Übungen zu beobachten und mithilfe der im August angebrachten Videoleinwand taktische Anweisungen zu geben. Schlecht für alle Fans: Selbst vom Hügel, über den ein öffentlicher Weg führt, ist es somit nicht mehr möglich, einen Blick auf die Bayern-Stars zu erhaschen.

FC Bayern, News: Neuer und Müller fehlen erneut

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss im Spiel bei der TSG Hoffenheim erneut ohne zwei wichtige Leistungsträger auskommen. Manuel Neuer kann wegen seiner Schulterverletzung weder im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) noch in der Champions League beim FC Barcelona (Mittwoch, 21.00 Uhr) auflaufen, sagte Nagelsmann am Freitag auf der PK. Thomas Müller hat einen Magen-Darm-Infekt.

FC Bayern, News: Legende Ribéry beendet Karriere

Der langjährige Bayern-Star Franck Ribéry hat seine Karriere bekannt. Bereits zuletzt war über das Ende seiner Laufbahn spekuliert worden, nun schrieb der Franzose auf Instagram: "Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht."

