FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge hat Julian Nagelsmann "enteiert"

Peter Neururer hat scharfe Kritik an den Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Julian Nagelsmann geübt. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern habe den Trainer "vor der eigenen Mannschaft enteiert", sagte Neururer bei Sport1 in der Sendung "Rudi Brückner - der Talk am Montag".

"Ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer, der natürlich auch noch seine Erfahrungen machen muss", hatte Rummenigge bei BR24 über Nagelsmann gesagt. Die Aussage wurde dem 67-Jährigen als Respektlosigkeit ausgelegt.

Rummenigges Aussage "kam sehr blöd rüber", meinte auch Neururer. Zuvor hatte bereits der frühere Bayern-Profi Hans Dorfner Rummenigges Ausführungen kritisiert. "Jetzt kommen sie beim FC Bayern wieder aus den Löchern - der Uli Hoeneß vom Tegernsee oder der Kalle Rummenigge. Lasst den Jungen doch einfach arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass die Oberen, die mittlerweile schon in Rente sind, endlich still sind", so der 57-Jährige im Bild-Podcast.

Nagelsmann selbst reagierte dagegen nach dem 2:2 der Münchner bei Borussia Dortmund recht locker auf die Rummenigge-Zitate. "Das sagen alle, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge. In meinen Augen sagen es zu viele. Ich bin ein Trainertalent, da bin ich auch stolz drauf", meinte der 35-Jährige.

Rummenigge äußerte sich daraufhin erneut. Talent bedeute für ihn "nichts anderes, als dass jemand über großes Potenzial verfügt. Dieses große Potenzial sieht man doch bei ihm in der Handschrift der Mannschaft".