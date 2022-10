FC Bayern München - Julian Nagelsmann von Sadio Manés Verunsicherung nicht überrascht

Vor dem Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg stellte sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann am Samstagmorgen den Fragen der Journalisten. Dabei sprach der Bayern-Coach auch über den Positionswechsel von Sadio Mané. Zudem gab Nagelsmann hinsichtlich der zuletzt angespannten Personalsituation Entwarnung - allerdings fällt Torhüter Manuel Neuer weiterhin aus. Die PK zum Nachlesen.

Die Umstellung Manés auf die linke Seite im Spiel gegen Pilsen (4:2) habe dem Ex-Liverpooler geholfen. "Er hat es gegen Pilsen gut gemacht", urteilte Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel gegen Freiburg.

Dass Mané angesichts seiner Formschwäche zuletzt etwas ins Grübeln geriet, war für Nagelsmann keine Überraschung. "Dass ein Weltklassespieler verunsichert ist, verwundert mich nicht, weil er auch ein Hirn und Emotionen und ein Herz hat. Auch wenn es ein Profisportler und ein Weltstar ist, hast du trotzdem dieselbe Gefühlslage wie jeder andere Mensch auch. Wenn du in der Kreisliga spielst, ärgerst du dich, das ist in der Bundesliga nicht anders", sagte er. "Wir müssen alle im Team daran arbeiten, dass die Spieler das maximale Vertrauen in sich haben."

Die zuletzt angespannte Personalsituation hat sich etwas entspannt. Allerdings wird erneut Sven Ulreich Stammkeeper Manuel Neuer (Schulterprellung) ersetzen. "Er hat immer noch Schmerzen. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder spielen kann, aber für Freiburg reicht es nicht. Ulle hat es gegen Pilsen aber auch gut gemacht", sagte Nagelsmann.

Matthijs de Ligt (Adduktoren), Alphonso Davies (Schädelprellung), Jamal Musiala (Corona), Serge Gnabry (Kapselverletzung) und Thomas Müller (Rückenprobleme) stehen laut Nagelsmann wieder zur Verfügung. Man müsse jedoch das Abschlusstraining abwarten. Musiala, der keine Symptome hatte, aber wegen Corona nicht trainieren konnte, wird am Sonntag aber zunächst auf der Bank sitzen.

Keine Fragen mehr, die Pressekonferenz ist beendet.

Nagelsmann über Goretzka: "Gesetzt ist der, der am besten spielt und am besten trainiert. Er hat gut gespielt und gut trainiert, deswegen wird er morgen spielen. Aber es liegt immer daran, wie man trainiert und wie man spielt. Das ist der Sinn eines ausgeglichenen Kaders, dass man die Qualität hochhält. Aber es gibt keine Stammplatzgarantie. Wenn er heute gesund bleibt, wird er morgen spielen, weil er gut gespielt hat und gut trainiert hat."

Nagelsmann über JHV: "Natürlich werde ich da sein und Präsenz zeigen. Letztes Jahr war ich fünfeinhalb Stunden da, so lange werde ich nicht bleiben."

Nagelsmann über die Topspiele am Sonntag: "Es geht aus unserer Sicht weniger darum, ob Union und Freiburg ihre Leistung zeigen können, sondern dass wir unsere Leistung zeigen. Beide Mannschaften haben einen extremen Wiederkennungswert, sie haben klare Abläufe. Man sieht, dass eine Ausbildung dahintersteckt und sie sich über Jahre entwickelt haben. Der Kader wurde punktuell sehr gut verstärkt und ansonsten haben sie einen Kader, der sehr gut zusammenpasst. Dann ist die Medienlandschaft in Freiburg auch ruhig, das trägt dazu bei, dass sie so eine gute Rolle spielen. Es liegt aber an uns, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hinwollen."

Nagelsmann über Manés Wechsel auf die linke Seite: "Ich glaube schon, dass es geholfen hat. Deswegen haben wir es gemacht. Er hat es gegen Pilsen gut gemacht. Er hat gute Dynamik entwickelt über den linken Flügel. Er ist an die Position gewöhnt. Er hat in Liverpool viel zentral gespielt. Dass ein Weltklassespieler verunsichert ist, verwundert mich nicht, weil er auch ein Hirn und Emotionen und ein Herz hat. Auch wenn es ein Profisportler und ein Weltstar ist, hast du trotzdem dieselbe Gefühlslage wie jeder andere Mensch auch. Wenn du in der Kreisliga spielst, ärgerst du dich, das ist in der Bundesliga nicht anders. Es beschäftigt dich, das ist nicht verwunderlich. Wir müssen alle im Team daran arbeiten, dass die Spieler das maximale Vertrauen in sich haben."

Nagelsmann über das straffe Programm: "Man versucht einen Matchplan zu entwickeln, der sehr ähnlich ist, weil du nicht so viel trainieren kannst. Wir haben eine Mannschaft, die sich ständig verbessern will und trainieren will, aber wir können nicht so viel trainieren. Unter diesem Rhythmus, den wir in den Topligen haben, leidet auf Dauer die Qualität. Für Bayern München ist das aufgrund der Kaderqualität leichter zu kompensieren als für andere. Aber man hat das Gefühl, dass die Qualität der Spiele schlechter wird. Das liegt daran, dass du nicht mehr so oft trainieren kannst, sondern nur noch Regeneration und Abschlusstraining hast."

Nagelsmann über Müller: "Wenn er heute das Abschlusstraining macht, steht er ganz normal zur Verfügung. Beim Laufen hatte er keine Probleme. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann."

Nagelsmann über Statistik, dass nach CL-Siegen keine Siege in der Bundesliga gelangen: "Das kann man als auffällig sehen, aber auch als zufällig. Wir müssen Ergebnisse liefern, das ist Fakt. Freiburg spielt mal wieder eine super Saison. Völlig losgelöst von dem Champions-League-Spiel sind wir dazu verpflichtet, dieses Spiel zu gewinnen."

Nagelsmann über das Personal: "Phonzie ist beschwerdefrei, er kann spielen. Bei Matthijs sieht es auch gut aus, man muss das Abschlusstraining abwarten. Serge war auch beschwerdefrei. Manuel Neuer wird nicht spielen können, er hat immer noch Probleme mit der Schulter. Er hat immer noch Schmerzen. Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder spielen kann, aber für Freiburg reicht es nicht. Ulle hat es gegen Pilsen aber auch gut gemacht. Jamal wird heute ganz normal trainieren. Nach fünf Tagen wird er wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen. Ihm geht es gut, er hatte keine Symptome."

Nagelsmann legt los.

Vor Beginn: Neben einem Update zum Bayern-Lazarett um Lucas Hernandez (Muskelbündelriss), Matthijs de Ligt (Adduktoren), Manuel Neuer (Schulter), Alphonso Davies (Schädelprellung), Jamal Musiala (Corona) und Serge Gnabry (Kapselverletzung) gibt Nagelsmann voraussichtlich auch eine Einschätzung zur Jahreshauptversammlung am Samstagabend ab. Im Zuge der Kritik an dem Katar-Sponsoring könnte dort wieder eine hitzige Debatte entfachen. Alle Informationen zur JHV gibt es hier.

Vor Beginn: Am Sonntag um 19.30 Uhr empfängt der FCB (vor dem 10. Spieltag auf dem dritten Platz) den SC Freiburg (zweiter Platz). Die Teams trennen zwei Punkte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München mit Trainer Julian Nagelsmann. Los geht's bereits um 9.30 Uhr.

"Populistische Scheiße" und Bruch: Bayerns legendärste JHV-Momente © getty 1/22 Der FC Bayern München lädt alljährlich im Herbst zur Jahreshauptversammlung - so auch am Samstag. Vor der diesjährigen Zeremonie blicken wir zurück auf die emotionalsten Momente der Vergangenheit. © getty 2/22 2005: Der Vertrag von Mittelfeldmotor Michael Ballack lief im darauffolgenden Sommer aus, der Klub strebte eigentlich eine Verlängerung für vier Jahre an. Weil Ballack aber zögerte und angeblich nebenbei mit anderen Klubs verhandelte, … © getty 3/22 … zogen die FCB-Bosse ihr Angebot zurück. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verkündete: "Wir ziehen unser gesichertes und sehr gutes Angebot an Michael Ballack zurück. Ab sofort werden wir den Markt sondieren, um Alternativen zu schaffen." © getty 4/22 Die 1349 anwesenden Mitgliedern quittierten diese Entscheidung mit tosendem Applaus. Ballack wechselte im darauffolgenden Sommer ablösefrei zum FC Chelsea. Auch bei seinem Abschiedsspiel im Mai 2006 gab es Pfiffe. © getty 5/22 2007: Nachdem viele Fans die zu hohen Eintrittspreise und die miese Stimmung in der neuen Allianz Arena monierten, redete sich der damalige Manager Uli Hoeneß in Rage. "Das ist populistische Scheiße", sagte er unter anderem. © getty 6/22 "Für die Scheiß-Stimmung seid ihr verantwortlich, nicht wir", ergänzte Hoeneß: "Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir reißen uns für euch den Arsch auf. Dafür lassen wir uns nicht an die Wand stellen." © getty 7/22 2010: 2005 erfolgte bei der JHV der Bruch mit Ballack, fünf Jahre später warb Hoeneß für einen Verbleib von Bastian Schweinsteiger. "Ich sage dir, Bastian: Für uns alle ist es unglaublich wichtig, dass du bei Bayern München bleibst." © getty 8/22 Die Fans jubelten, Schweinsteiger lächelte im Publikum - und blieb schließlich bis 2016 beim FC Bayern. 2013 führte er seinen Klub zum Triple. © getty 9/22 2013: Nachdem Hoeneß wegen seiner Steuerdelikten angeklagt worden war, kündigte er bei der JHV 2013 eine außerordentlichen Mitgliederversammlung nach dem Urteilsspruch an. Diese folgte im Mai 2014. © getty 10/22 Hoeneß wurde im Amt des Präsidenten von Karl Hopfner abgelöst. Gleichzeitig kündigte er seine Rückkehr nach abgebüßter Haftstrafe an. © getty 11/22 Hoeneß rief: "Ich werde für meine Fehler gerade stehen und fast 35 Millionen Euro an den Staat zahlen. Und dann wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht!" © getty 12/22 2016: Nach seiner Zeit im Gefängnis sollte Hoeneß 2016 wieder zum Präsidenten gewählt werden. Der Mitglieder-Andrang war entsprechend groß - größer als die Räumlichkeiten im Veranstaltungsort Audi Dome. © getty 13/22 Vor den Toren spielten sich chaotische Szenen ab, weil vielen Mitgliedern kein Eintritt mehr gestattet wurde. Hoeneß und Noch-Präsident Karl Hopfner stellten sich den Fans und bekamen deren ganze Wut zu spüren. © getty 14/22 "Absagen"-Sprechchöre, Buh-Rufe und als Krönung: "Ihr seid schlimmer, als der TSV!" Letztlich wurden die Fans in einem Extra-Zelt untergebracht. Im Audi-Dome gab es Jubel für Hoeneß und eine Präsidentenwahl mit überwältigender Mehrheit. © imago images 15/22 2018: Zwei Jahre später schlug Hoeneß und seinen Mitstreitern Kritik und Ablehnung entgegen. Mitglied Johannes Bachmayr holte zur Generalabrechnung aus. "Wie stellt man sich einen Präsidenten eigentlich so vor?", fragte er. © getty 16/22 "Ich denke da so an den Typen Elder Statesman. Das Vorbild. Der Souverän, der über den Dingen steht. Einer, den man aufgrund seiner Lebenserfahrung und Weisheit stets um einen väterlichen Rat bitten will." © getty 17/22 Aber: "Schauen wir uns nur die letzten zwei Jahre mal an: Nachtreten, back to the roots, Schlaumeier, Scheißdreck, Umgang mit Ehrenspielführern, katastrophale Prozesse teilweise und Spezl-Wirtschaft." © getty 18/22 Hoeneß haben die harten Worte offenbar sehr geschmerzt. Sein langjähriger Weggefährte Edmund Stoiber berichtete davon, dass sie für Hoeneß gar ein "Schock" gewesen seien und Mitgrund für den Abschied 2019. © getty 19/22 2019: Ein Jahr nach den Anschuldigungen trat Hoeneß nämlich nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident an und gab zudem den Posten als Aufsichtsratschef ab. "Ich sage, das war's. Ich habe fertig. Danke!" Hoeneß weinte, die Halle jubelte. © imago images 20/22 2021: Der Trubel begann schon vor der JHV, als ein von FCB-Mitglied Michael Ott eingereichter Antrag, über die Fortsetzung des umstrittenen Katar-Sponsorings abzustimmen, abgelehnt wurde. © imago images 21/22 Nach hitzigen Diskussionen wurde die JHV trotz ausstehender Wortmeldungen einiger Mitglieder abgebrochen. Es folgten "Hainer raus"-Rufe und die spontane Rede eines Mitglieds auf einem Stuhl. © imago images 22/22 "Das war die schlimmste Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe", sagte Hoeneß anschließend.

