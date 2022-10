FC Bayern, News und Gerüchte: Jahreshauptversammlung endet mit Bombendrohung

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern ging unschön mit einer Bombendrohung zu Ende. Oliver Kahn kann sich einen Seitenhieb gegen Niklas Süle nicht verkneifen. Und: Die zweite Mannschaft siegt souverän. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Bombendrohung nach JHV

Nach der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstag musste der Audi Dome um kurz nach 23 Uhr abrupt geräumt werden. FCB-Mediendirektor Stefan Mennerich sprach von "einer vagen Bombendrohung".

Die Münchner Polizei rückte laut Bild mit einem großen Aufgebot an und durchsuchte die Halle sowie umliegende Parkanlagen nach auffälligen Gegenständen, wurde aber nicht fündig. Knapp zwei Stunden später konnte Entwarnung gegeben werden.

"Es ist wirklich schade: Nach so einer Veranstaltung wollte ich mich noch mit den Mitgliedern zusammensetzen und ein Bier trinken. Ich wollte mich noch mit unseren Anhängern unterhalten und austauschen. Das musste von jetzt auf gleich abgebrochen werden. Das ist wirklich ein unschönes Ende", sagte Präsident Herbert Hainer der Bild.

FC Bayern, News: Kahn stichelt gegen Süle

Oliver Kahn hat sich bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern einen kleinen Seitenhieb gegen den zum BVB gewechselten Niklas Süle nicht verkneifen können. Der Innenverteidiger spiele jetzt "aus unerfindlichen Gründen für Borussia Dortmund", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende.

Allerdings ergänzte Kahn in Richtung Süle und des zu seinem Heimatverein Olympique Lyon zurückgekehrten Corentin Tolisso: "Beide haben einen wichtigen Beitrag geleistet und beiden wünschen wir alles Gute bei ihren aktuellen Klubs."

Lob, Dankbarkeit und Verständnis äußerte der 53-Jährige gegenüber Robert Lewandowski. "Dass er sich mit bald 34 Jahren nochmal verändern wollte, das kann man verstehen. Nach einem zähen Hin und Her und nachdem wir uns mit dem FC Barcelona auf die von uns geforderte Ablösesumme geeinigt hatten, haben wir dem Transfer zugestimmt. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei einem ganz, ganz großen Spieler. Für seine großen Leistungen und für alles, was er für den FC Bayern getan hat", so Kahn.

© getty Oliver Kahn (l.) und Herbert Hainer bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstag in München.

FC Bayern: Die wichtigsten News der Jahreshauptversammlung

FC Bayern, News: FCB II feiert deutlichen Sieg

Die zweite Mannschaft der Münchner hat sich am Samstag in der Regionalliga Bayern mit 5:2 bei der SpVgg Hankofen-Hailing durchgesetzt. Grant-Leon Ranos (8.) und Desire Segbe Azankpo (14.) brachten das Team von Trainer Martin Demichelis früh auf Kurs.

Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber erhöhte nach der Halbzeit erneut Ranos per Doppelpack (63./72.) auf 4:1. Hyun-ju Lee (73.) stellte auf 5:1, Hankofen-Hailing konnte anschließend nur noch verkürzen.

Für die Bayern war es nach dem 1:0 gegen die Würzburger Kickers der zweite Sieg in Folge. Mit 25 Punkten aus 17 Partien belegt Bayern II aktuell den siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching beträgt allerdings bereits 16 Zähler.

FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellung gegen Freiburg

Der FC Bayern muss im Topspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr im LIVETICKER) erneut auf Torhüter Manuel Neuer (Schulterprobleme) verzichten. Außerdem fehlen Kingsley Coman (Gelb-Rot-Sperre), Lucas Hernandez (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (Knie-OP).

Alphonso Davies, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala und Matthijs de Ligt stehen dagegen voraussichtlich zumindest wieder im Kader.

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Sane - Müller, Mane

SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler - Doan, Höler, Grifo - Gregoritsch

FC Bayern München: Die nächsten Spiele