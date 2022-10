FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Legende Lothar Matthäus warnt: Nagelsmann "darf die Kabine nicht verlieren"

Nach dem Last-Minute-Ausgleich des BVB im Topspiel gegen den FC Bayern München herrscht im Umfeld des Rekordmeisters wieder Unruhe. Lothar Matthäus übt Kritik an FCB-Trainer Julian Nagelsmann, Rückendeckung gibt es von Präsident Herbert Hainer. News und Gerüchte zum FC Bayern.

Noch mehr News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Lothar Matthäus warnt Julian Nagelsmann

"Nicht Bayern-Like" sei der Auftritt des FC Bayern am Samstag beim Topspiel gegen Dortmund gewesen, als die Münchener eine 2:0-Führung in den Schlussminuten herschenkten, kritisierte am Wochenende Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Nun gab auch Lothar Matthäus seinem ehemaligen Boss recht und kritisierte FCB-Trainer Julian Nagelsmann für dessen Wechsel.

"Das war nicht Bayern-like. Da hat der Uli natürlich recht", sagte Matthäus bei Sky90. "Es geht nicht nur um Samstag. Sechs Bundesligaspiele, ein Sieg - das ist auch nicht Bayern-like. Ich glaube, es ist über zwei Jahrzehnte her, dass Bayern München das letzte Mal so ein Ergebnis hergegeben hat."

Der deutsche Rekord-Nationalspieler kritisierte in erster Linie das Auftreten des FC Bayern in der zweiten Halbzeit. Mit der 2:0-Führung im Rücken habe die Mannschaft "zu wenig gemacht", so Matthäus. "Sie haben in den 70 Minuten vergessen, das dritte Tor zu schießen, in den letzten 20 Minuten wollten sie nur verwalten. Dortmund hat genau das Richtige gemacht. Bayern hat sich reindrängen lassen, hat nicht mehr attackiert, ist nicht mehr in den Zweikampf gekommen."

Dabei sah Matthäus auch die Einwechslung von Eric Maxim Choupo-Moting kritisch. Stattdessen hätte er lieber Mathys Tel gesehen: "Er ist ein schneller Spieler, der aufgrund seiner Schnelligkeit gegenüber Choupo-Moting, der mehr Erfahrung mitbringt, vielleicht sogar der interessantere Spieler gewesen wäre, weil ja Dortmund kommen musste."

"Vor der Saison sagt Julian Nagelsmann, dass er von Tel zehn Bundesliga-Tore erwartet - ja, dann muss er ihn spielen lassen", meckerte Matthäus, der gleichzeitig warnte: "Er hat ihn nicht gebracht. Sowas wird natürlich in der Kabine beobachtet und auch diskutiert. Da muss Julian vorsichtig sein. Die Kabine darf er nicht verlieren."

© getty Julian Nagelsmann steht für seine Wechsel im Topspiel gegen Dortmund in der Kritik.

FC Bayern München: Julian Nagelsmann bekommt Rückendeckung

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat am Sonntag seinen Trainer in Schutz genommen. Nagelsmann sei ein "ein junger, kreativer und innovativer Trainer, der eine große Karriere vor sich hat. Er hat mit dem FC Bayern München jetzt ein anderes Kaliber als mit Leipzig und Hoffenheim", so Hainer im BR.

"Alle, die seine Arbeit bei uns beurteilen können, sind absolut überzeugt von ihm", betonte der 68-Jährige. "Deswegen haben wir ihm auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um bei den Bayern etwas aufzubauen." Nach dem Dortmund-Spiel habe sich Nagelsmann nochmal ein paar Szenen aus der Partie angeschaut und wisse genau, "was zu machen ist".

Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz-Rummenigge hatte Nagelsmann zuletzt als "Trainertalent" bezeichnet - was als Lob gemeint sei, wie er später betonte -, doch Hainer kann mit dieser Bezeichnung offenbar nichts anfangen: "In meinen Augen sagen das zu viele. Ich glaube, dass jeder von uns lernen muss. Das Leben ist ein Lernprozess."

Nagelsmann habe trotz seiner erst 35 Jahre schon viel Erfahrung in der Bundesliga und hole sich natürlich auch "Rat bei erfahrenen Spielern und ehemaligen Profis", so Hainer. "Aber er weiß genau, wo er hinmöchte und gibt die Richtung vor."

Netzreaktionen "Mit Kahn auf dem Platz wären nicht alle lebend davongekommen" © imago images 1/23 Der BVB hat dem FC Bayern München in einem packenden Spitzenspiel nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 abgetrotzt - dank "Matchwinner" Anthony Modeste. Das Netzt hatte mit dem Spiel viel Spaß - und auch der Reaktion von Oliver Kahn ... © Twitter 2/23 Florian Schmidt-Sommerfeld (sky) konnte dem Spiel zunächst nicht viel abgewinnen ... © Twitter 3/23 ... immerhin machte Mats Hummels eine gute Figur. © Twitter 4/23 Dann schlug Leon Goretzka zu. © Twitter 5/23 Sven Westerschulze (Sky) © Twitter 6/23 © Twitter 7/23 Jude Bellinghams Fuß in Alphonso Davies' Gesicht ließ die Emotionen hochkochen. © Twitter 8/23 Ganz im Gegensatz zu Anthony Modestes Einwechslung. © Twitter 9/23 Und dann vergab der auch noch eine Riesenchance. © Twitter 10/23 Youssoufa Moukoko allerdings hatte zuvor für den BVB getroffen - und Manuel Neuer umgerannt, als er den Ball aus dem Netz holen wollte. © Twitter 11/23 Die Bayern fingen an zu wackeln, erkannte Tobias Escher (Spielverlagerung) © Twitter 12/23 Und dann traf Modeste doch noch - mitten in die Häme der (BVB-) Fans. © Twitter 13/23 Benni Zander (kicker meets DAZN) © Twitter 14/23 Max-Jacob Ost (Rasenfunk) © Twitter 15/23 © Twitter 16/23 © Twitter 17/23 © Twitter 18/23 © Twitter 19/23 © Twitter 20/23 © Twitter 21/23 Oliver Fritsch (Zeit online) © Twitter 22/23 © Twitter 23/23 Günter Klein (Münchner Merkur)

FC Bayern, Gerüchte: Mehrere Ausfälle für Champions League?

Am Mittwoch hat der FC Bayern die Gelegenheit, sich in der Champions League den Bundesliga-Frust von der Seele zu schießen. Dann ist der FCB zu Gast bei Viktoria Pilsen (21 Uhr im LIVETICKER), das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:0 für die Münchener. Im Rückspiel muss Trainer Nagelsmann aber voraussichtlich mehrere Ausfälle verkraften.

Alphonso Davies wird in der Champions League am Mittwoch sicher ausfallen, nachdem er im Spiel gegen den BVB bei einem Foul von Jude Bellingham eine Schädelprellung erlitt. Laut kicker soll er aber am kommenden Wochenende beim Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg wieder mit dabei sein.

Dem Bericht zufolge wird am Mittwoch voraussichtlich auch Matthijs de Ligt geschont, der gegen den BVB aufgrund von Adduktorenproblemen in der 62. Minute ausgewechselt wurde. Eine Pause sei auch für Serge Gnabry (Schlag aufs Knie) eine Option. Dafür könnte Thomas Müller sein Comeback nach überstandener Corona-Infektion feiern. Am Sonntag hat er bereits wieder einen Teil des Trainings absolviert, für Montag ist offenbar eine Sondereinheit für den 33-Jährigen geplant, während der Rest des Teams frei hat.

FC Bayern, News: Uli Hoeneß spricht sich für Katar-Sponsoring aus

Neben seiner Kritik am Auftreten des FC Bayern im Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund hat sich Uli Hoeneß am Sonntag im BR auch zum Katar-Sponsoring beim deutschen Rekordmeister geäußert. Der Ehrenpräsident hat sich für eine Fortführung der Zusammenarbeit stark gemacht.

Den 2023 auslaufenden Vertrag mit Sponsor Qatar Airways solle der FCB verlängern, so Hoeneß. "Ich habe aber nichts zu entscheiden. Und zuerst muss man auch mal fragen, ob die Kataris verlängern wollen. Das ist ja auch nicht klar nach dem Theater in den letzten Jahren in Europa."

Die Erklärung von Hoeneß lest Ihr hier in der kompletten Meldung.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele