FC Bayern: Das große Rätsel um Ryan Gravenberch

Julian Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Viktoria Pilsen in der Champions League, warum Ryan Gravenberch noch nicht mehr Minuten beim FC Bayern München gesammelt habe. Trotz seiner Ausführungen gibt es auch viel Unverständnis für die Situation des niederländischen Top-Talents - unter anderem vom Spieler selbst. Wie es zu dieser Situation kam und warum sich jetzt eine Chance für den 20-Jährigen bieten könnte.

Nicht Matthijs de Ligt, nicht Sadio Mané - der Neuzugang beim FC Bayern München, der viele in der Sommervorbereitung am meisten überzeugte, war Ryan Gravenberch. Aktuell stehen jedoch nur 227 Pflichtspielminuten auf seinem Konto. 80 davon im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln - seinem einzigen Startelfeinsatz.

Im Umfeld des FC Bayern wurde es unruhig. Nicht nur wegen der Krise, sondern auch, weil die jungen Spieler keine echten Chancen bekommen haben. Insbesondere bei Gravenberch überrascht es, dass er nicht noch mehr Gelegenheiten bekam. Er selbst zeigte sich öffentlich bereits enttäuscht, Julian Nagelsmann sieht die Situation des 20-Jährigen aber entspannt.

Doch was ist passiert, dass der Niederländer nach der offenbar starken Vorbereitung so gar keine Rolle im Kader des FC Bayern spielt?

FC Bayern: Ryan Gravenberch kam als Wunschspieler

Der Rekordmeister verhandelte lange mit Ajax, um den Mittelfeldspieler an die Säbener Straße zu lotsen. Am Ende einigten sich beide Parteien auf eine Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro exklusive einiger Bonuszahlungen, die in Zukunft fällig werden könnten. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend.

Dass die Münchner sich so sehr um das Talent bemühten, unterstreicht, dass seine Verpflichtung in der Kaderplanung hohe Priorität hatte. Immer wieder wurde medial vom "Wunschspieler" des FC Bayern berichtet.

In der Vorbereitung hinterließ er dann Eindruck. Nach dem 5:3-Sieg gegen RB Leipzig im Supercup lobte Joshua Kimmich: "Von Ryan bin ich ehrlich gesagt am meisten begeistert. Der verliert fast keinen Ball, der wird uns viel Freude bereiten."

Zwischenzeugnisse der Bayern-Neuzugänge: So bleibt nur die Bank © getty 1/22 Der FC Bayern hat im Sommer über 137 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Aber wie haben sich die Neu-Münchner bislang geschlagen? Wir stellen den FCB-Neuzugängen ein erstes Zwischenzeugnis aus. © getty 2/22 Zur Erklärung: Die Durchschnittsnoten ergeben sich aus den bisherigen Bewertungen in den SPOX-Einzelkritiken der laufenden Saison. Benotungen erfolgen nur bei Pflichtspiel-Einsätzen ab einer Dauer von über 20 Minuten pro Spiel. © getty 3/22 NOUSSAIR MAZRAOUI | kam von Ajax Amsterdam | ablösefrei | Pflichtspiel-Einsätze: 7 | Minuten: 326 | Tore: 0 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 4/22 Der Rechtsverteidiger sollte eigentlich eine Dauerbaustelle schließen, zumal Benjamin Pavard verstärkt den Wunsch geäußert hatte, lieber als Innenverteidiger agieren zu wollen. Doch Mazraoui hatte mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. © imago images 5/22 "Wir haben mehr Läufe gemacht als er kannte", erklärte FCB-Coach Julian Nagelsmann. "Er muss sich noch an das Tempo gewöhnen." Insgesamt agierte der Marokkaner im Bayern-Dress noch etwas zu zurückhaltend. © getty 6/22 Seinen einzigen Einsatz über 90 Minuten im Pokal gegen Viktoria Köln nutzte er nicht unbedingt für Eigenwerbung. Immerhin gegen Barça deutete er sein Potenzial an. Mazraoui muss sich aber für einen Stammplatz noch deutlich steigern. © getty 7/22 RYAN GRAVENBERCH | kam von Ajax Amsterdam | Ablöse: 18,5 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 8 | Minuten: 218 | Tore: 1 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 8/22 Der Mittelfeldspieler galt als ein Gewinner der Vorbereitung. Und auch wegen Leon Goretzkas Ausfall rechnete sich der Niederländer gleich Chancen auf eine bedeutendere Rolle aus. Doch zumeist erhielt Marcel Sabitzer den Vorzug. © getty 9/22 In der Liga wartet Gravenberch noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. In der Champions League reichte es bisher nur für einen zehnminütigen Kurzeinsatz. Er habe trotz seiner Rolle als Neuzugang "auf mehr Minuten gehofft", sagte er kürzlich bei ESPN. © getty 10/22 Bei seinem einzigen Startelf-Einsatz im Pokal überzeugte Gravenberch mit einem Tor und einem Assist. Der Niederländer hofft auch mit Blick auf ein mögliches WM-Ticket auf mehr Einsatzzeit, muss sich wohl aber vorerst weiter hinten anstellen. © getty 11/22 MATHYS TEL | kam von Stade Rennes | Ablöse: 20 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 5 | Minuten: 169 | Tore: 2 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 2. © getty 12/22 Als jüngster Bayern-Torschütze in der Bundesliga schrieb der 17-Jährige bei seinem Startelfdebüt in der Liga gegen Stuttgart Geschichte. Auch im Pokal trug sich Tel gegen Viktoria Köln in die Torschützenliste ein. © getty 13/22 Der dribbel- und abschlussstarke Franzose hat in seinen wenigen Einsatzminuten sein enormes Potenzial bereits angedeutet, hat es aufgrund des großen Konkurrenzkampfs in der Offensive aber nicht leicht. © getty 14/22 "Er brennt jeden Tag", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach Tels starkem Pokal-Auftritt. "Er ist sehr ehrgeizig, gierig, hat eine Top-Mentalität, ist sehr fleißig." Der Youngster soll "behutsam aufgebaut werden". © getty 15/22 SADIO MANÉ | kam vom FC Liverpool | Ablöse: 32 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 11 | Minuten: 800 | Tore: 5 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 16/22 Der Senegalese sollte den Abgang von Robert Lewandowski auffangen. Mit fünf Toren in den ersten sechs Spielen unterstrich er gleich seine Klasse. Doch als die Bayern in der Liga in ihre Ergebniskrise rutschten, zeigte auch Manés Formkurve nach unten. © getty 17/22 Seit fünf Spielen ist er ohne jegliche Torbeteiligung. Zwar ist der frühere Liverpool-Star ein anderer Spielertyp als Lewandowski und daher nicht allein an Toren zu messen, doch Mané wirkte zuletzt im Spiel der Bayern ein wenig wie ein Fremdkörper. © getty 18/22 Nagelsmann hält dennoch weiterhin an dem Star-Neuzugang fest. Doch dieses Vertrauen sollte Mané allmählich wieder zurückzahlen - so wie zu Saisonbeginn. Ansonsten könnte sich der Offensivmann mitunter auch mal auf der Bank wiederfinden. © getty 19/22 MATTHIJS DE LIGT | kam von Juventus | Ablöse: 67 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 9 | Minuten: 550 | Tore: 1 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3. © getty 20/22 Der Niederländer war der Königstransfer der Bayern in diesem Sommer. Nagelsmanns Wunsch nach einem kommunikationsstarken Abwehrchef wurde mit de Ligts Verpflichtung erfüllt. Doch anfangs wurde de Ligt eher sporadisch eingesetzt. © getty 21/22 Erst ab September war der 23-Jährige gesetzt - mit Ausnahme des CL-Krachers gegen den FC Barcelona, bei dem er 90 Minuten auf der Bank saß. Seine Leistungen waren aber meist souverän, große Anpassungsprobleme waren nicht zu erkennen. © getty 22/22 Die zuletzt mauen Liga-Auftritte färbten jedoch ab, verschuldete etwa gegen Stuttgart spät den Elfer, der zum 2:2 führte. Da auch Hernández bis zu seiner Verletzung und Upamecano punkteten, musste de Ligt zunächst zurückstecken. Seine Zeit sollte kommen.

FC Bayern: Guter Start für Ryan Gravenberch

Alles schien angerichtet für einen tollen Saisonstart. Gegen Leipzig spielte er immerhin 22 Minuten, zum Bundesliga-Auftakt in Frankfurt durfte er 33 Minuten ran. Hinzu kam, dass Leon Goretzka wegen einer Knie-OP ausfiel und sich Ende September auch noch mit dem Coronavirus infizierte. Die Chance für Gravenberch, sich zu zeigen.

Eigentlich tat er das auch. Wenn er spielte, überzeugte er mit der von Kimmich angesprochenen Ballsicherheit, kurzen Dribblings und präzisem Passspiel. Im Pokal deutete er seine Torgefährlichkeit an. Mit einem Tor und einem Assist war er einer der herausragenden Spieler - wenn auch "nur" gegen Viktoria Köln.

Doch für Gravenberch gab es ein großes Problem: Marcel Sabitzer bekam in den ersten Spielen der Saison den Vorzug und etablierte sich in Abwesenheit von Goretzka als stabile Absicherung für Kimmich.

FC Bayern: Ryan Gravenberch zieht gegen Marcel Sabitzer den Kürzeren

"Die Entwicklung von Marcel Sabitzer sehe ich sehr positiv, gerade auch in der Defensive", analysierte beispielsweise Kapitän Manuel Neuer vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand: "Er versucht, alles abzuräumen. Er hat es sich verdient, dass er Spiele bekommt."

Nagelsmann hatte damals sogar ein Sonderlob für Sabitzer parat: "Gegen Union Berlin war er zuletzt unser bester Spieler auf dem Platz." Die Bayern sind trotz der Ergebniskrise defensiv etwas stabiler geworden. Einen großen Anteil daran hat der 28-Jährige.

Für Gravenberch kam die Leistungsexplosion von Sabitzer zum falschen Zeitpunkt. Er ist zudem ein offensiverer Spielertyp. Läuft er neben Kimmich auf, ist die Balance in der Rückwärtsbewegung eine andere.

FC Bayern: Julian Nagelsmann fordert Geduld

Für Julian Nagelsmann ist das ein ganz normaler Entwicklungsprozess. "Er hat wie jeder Spieler mein vollstes Vertrauen", sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Viktoria Pilsen: "Aber ich sehe da immer das ganze Drama nicht." Er sei "der Letzte, der die besten Spieler nicht aufstellt".

Dementsprechend forderte der Trainer Geduld. Bei Gravenberch gehe es vor allem darum, "an welchen Stellschrauben er drehen muss, um stabiler in die Struktur zu passen".

Man müsse bei ihm, aber auch bei Spielern wie Mathys Tel das Alter sehen. Wichtig sei die Kommunikation, "dass der Spieler weiß, was verlangt wird, welche Bereiche er gut macht und welche er so verbessern muss, dass er mehr Spielzeit bekommt". Dennoch bringe Gravenberch "fußballerisch alles mit". Er habe "ein herausragendes Tempodribbling und wie er sich aus Drucksituationen mit dem Ball am Fuß befreien kann, das macht er besser als viele andere Spieler in Europa", so Nagelsmann.

FC Bayern: Gravenberch enttäuscht - große Chance gegen Pilsen?

Der Spieler selbst schien zu Beginn der Länderspielpause aber etwas ungeduldig zu werden. Bei ESPN antwortete er auf die Frage, ob er enttäuscht sei: "Ehrlich gesagt, ja das bin ich. Man möchte spielen, aber der Trainer wählt andere Spieler aus. Ich muss das akzeptieren, aber es ist schwierig."

Der Nationalspieler der Niederlande habe "auf mehr Minuten gehofft", wolle nun aber "ruhig bleiben". Wie der kicker berichtet, sollen Gravenberch die persönlichen Gespräche mit dem Trainer fehlen.

Seine Chance könnte jetzt dennoch kommen. Gegen Pilsen muss Bayern auf den mit dem Coronavirus infizierten Kimmich verzichten. "Es ist auf jeden Fall möglich, dass beide (Gravenberch und Goretzka, Anm. d. Red.) auf der Sechs spielen, auch wenn es beides eher Achter sind", deutete Nagelsmann an.

Aber es sei eben "Bayern München, einer der größten Klubs in Europa mit einem sehr guten Kader." Und offenbar haben Sabitzer und Goretzka aktuell vor allem taktisch und strukturell Vorteile gegenüber Gravenberch. Dass er bisher aber meist nur wenige Minuten am Ende einer Partie bekommt, überrascht angesichts der starken Vorbereitung dann dennoch.