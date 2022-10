FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem CL-Spiel gegen Viktoria Pilsen im Liveticker

Der FC Bayern München trifft im dritten Gruppenspiel der Champions League auf Viktoria Pilsen. Trainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Dayot Upamecano stehen im Vorfeld der Partie den Journalisten Rede und Antwort. Wir begleiten die Pressekonferenz im Liveticker.

FC Bayern - Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Offensivspieler Kingsley Coman könnte gegen Viktoria Pilsen wieder eine Option sein. Beim Abschlusstraining am Montagvormittag stand der Franzose nach überstandenem Muskelfaserriss wieder mit seinen Kollegen auf dem Platz. Verzichten muss Trainer Julian Nagelsmann hingegen auf Thomas Müller und Joshua Kimmich, die positiv auf Corona getestet wurden. Zudem fehlen die verletzten Lucas Hernández (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (OP am Knie).

Vor Beginn: Nach zuvor vier sieglosen Partien in Serien fand der FC Bayern in der Bundesliga am Freitag mit einem 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen wieder in die Erfolgsspur zurück. In der Champions League stehen die München mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien optimal da. Mit einem weiteren Dreier gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen würde der FCB einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Vor Beginn: Ab 14 Uhr werden sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Dayot Upamecano im Pressesaal der Münchner Allianz Arena den Fragen der Medienvertreter stellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag (18.45 Uhr im Liveticker).

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano heute im Livestream

Wie gewohnt könnt Ihr die Pressekonferenz mit Bayern-Coach Julian Nagelsmann und Verteidiger Dayot Upamecano auch im Livestream verfolgen. Der FC Bayern stellt diesen auf seiner Homepage kostenlos bereit. Hier entlang.

