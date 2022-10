FC Bayern: Abgang von Martin Demichelis? Wende bahnt sich an

Martin Demichelis wird den FC Bayern womöglich doch nicht direkt verlassen. Der Grund: Neben dem 41-Jährigen wird mittlerweile auch Hernan Crespo als möglicher neuer Trainer bei River Plate gehandelt.

Das berichtet der argentinische Sender Radio La Red. Die Entscheidung, wer beim Traditionsklub aus Buenos Aires den Posten des zurückgetretenen Marcelo Gallardo übernimmt, wird demnach in den kommenden zwei Wochen fallen.

Demichelis, der seit April 2021 die zweite Mannschaft der Bayern in der vierten Liga betreut, steht in München noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag. Sollte es mit einem Engagement bei River Plate, wo der frühere Innenverteidiger von 1998 bis 2003 selbst spielte, klappen, würde ihm der FCB anscheinend keine Steine in den Weg legen.

Zumal Demichelis dem Vernehmen nach an der Säbener Straße nicht unumstritten ist und sein Vertrag womöglich ohnehin nicht über 2023 hinaus verlängert werden würde. Der FC Bayern II belegt in der Regionalliga aktuell lediglich den neunten Platz.

"Ich bin stolz, dass mein Name als einer der Trainerkandidaten gehandelt wird", ließ Demichelis jüngst durchblicken, dass er durchaus an dem Job in der Heimat interessiert ist.

Doch nun könnte ihm der frühere Star-Stürmer Crespo die Aufgabe vor der Nase wegschnappen. Der 47-Jährige trainiert aktuell den Al-Duhail SC in Katar, wo sein Vertrag bis zum Sommer 2023 gültig ist.