FC Bayern: Transfer-Klausel von Robert Lewandowski enthüllt

Der FC Bayern München hat im Zuge des Wechsels von Robert Lewandowski zum FC Barcelona zuzüglich der Ablösesumme von 45 Millionen Euro eine Klausel in den Deal verankert. Im Bild -Podcast "Bayern Insider" wurden nun die Details zu der möglichen Bonuszahlung enthüllt.

Demnach könnte Bayern noch insgesamt fünf Millionen Euro durch den Verkauf des Stürmers einstreichen. Der deutsche Rekordmeister soll in den kommenden vier Jahren 1,25 Millionen Euro pro Saison erhalten, wenn Lewandowski jeweils mindestens 25 Tore erzielt.

Die Anzahl bezieht sich allerdings nicht nur auf Treffer in der spanischen Liga, sondern auf alle Wettbewerbe.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic halt also eine für Lewandowski-Verhältnisse relativ einfach zu erreichende Klausel ausgehandelt. Der Pole hat nach gerade einmal 16 Pflichtspielen in der laufenden Saison bereits 17 Tore auf dem Konto (zwölf in der Liga, fünf in der Champions League). Damit die Bayern abkassieren, fehlen also lediglich noch acht Treffer.

Sollte Lewandowski seine Torquote nur annähernd halten, dürfte den Bayern die komplette Zusatzsumme winken.